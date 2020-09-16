「下課禁止管教學生」引發反彈　教育部：特殊情形可通融

教育部在今（2020）年8月初新頒布了《教師輔導與管教學生辦法注意事項》，然而其中卻規定「教師不得於學生下課時間實施前項之管教措施」還有「學生對於教師之處罰措施提出異議，教師應調整或停止所執行之處罰措施」引發基層反彈，對此，教育部今（16）日回應，修正內容是針對《兒童權利公約》而訂定，而只要符合學生發展必要，教師在符合比例為下依然能適度實施一般管教措施。





教育部頒布最新《教師輔導與管教學生辦法注意事項》，其中第15條中規定「學生對於教師之處罰措施提出異議，教師應調整或停止所執行之處罰措施」，而第22條也寫到「除有特殊情形外，教師不得於學生下課時間實施前項之管教措施」，引發基層教師反彈，認為上課時間都在進行教學，下課若不能管教學生，將造成教學現場的困擾。





對此，教育部回應，在第15點第2項「學生對於教師之處罰措施提出異議，教師應調整或停止所執行之處罰措施」造成教師管教困難部分，內容的修正是參照《兒童權利公約》第3條及第12條，旨在考量學生對於教師處罰措施有異議時，由於處罰措施對學生權益影響很大，基於兒童最佳利益及尊重聆聽兒童意見，教師應調整或暫時停止處罰措施，並給予學生說明機會。





教育部也強調，教師經由對處罰措施得自我檢視，除保障學生權益外，同時避免誤觸違法處罰行為，質疑管教措施與處罰並不相同，教師經充分衡酌管教措施之適切性後，仍得基於導引學生發展之必要，採取原定之管教措施。





而針對第22點第2項「除有特殊情形外，教師不得於學生下課時間實施前項之管教措施」，教育部指出，內容修正是參照《兒童權利公約》第31條，維護兒童休息及休閒之權利，旨在促使教師自我檢視利用下課時間實施管教措施之必要性，避免過度限制學生休憩的時間，但教師若經權衡導引學生發展之必要，符合比例原則下，仍得於下課時間適度實施一般管教措施，即所稱的「特殊情形」。



