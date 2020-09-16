紙風車祝融災後回歸　雲林巾彩藝術節揭幕

2020雲林巾彩耕地藝術節將今年從10月1日中秋假期開始一路到10月11日號國慶連假結束，今（16）日舉辦記者會，以「最初的地方」作為年度主題，也邀請到紙風車劇團作為演出亮點之一，在遭逢祝融之災後，再度演出劇碼「雞城故事」，以全新的佈景、道具邀請民眾前來看戲。





今年2020巾彩耕地藝術節，提出了「最初的地方」作為年度主題，讓參與的所有人，回到最初，回到那個工業開始的年代，那個茄芷袋開始的年代，因此推出限量主題物「毛巾茄芷袋」，要喚起大家的回憶與最潮的認同感。



▲2020雲林巾彩耕地藝術節將今年從10月1日中秋假期開始一路到10月11日號國慶連假結束，今（16）日舉辦記者會。（圖／主辦單位提供）

今年巾彩耕地藝術節另一個表演焦點，就是風車劇團，出席記者會的紙風車團長任建誠說，疫情影響加上經歷祝融事件之後，現在劇團是靠著跟銀行貸款在苦撐，但社會各界紛紛伸出援手，讓紙風車不斷有持續的演出，這次是第二次到雲林巾彩耕地藝術節表演，這回帶來的劇碼「雞城故事」講的是愛與勇氣，所有佈景、道具都是全新製作，希望民眾10月10號當天，一起到巾彩耕地藝術節現場來看戲，共同歡度雙十國慶。





任建誠受訪表示，在倉庫發生火災意外後，受到各界的幫助，也要文化部申請了急難救助補助，在上週也到文化部與相關委員開會，此次共提出3000多萬的補助申請，但最後會通過多少還是要等文化部的審議結果。





任建誠說，會議過程當中，委員對於紙風車和綠光劇團都非常肯定，也著重在倉儲空間管理相關的問題，面對這樣的火災意外不只是紙風車團隊的問題，而是年資越久的團體都會面臨倉儲空間不夠或是加強消防安全的問題。而新的倉儲地點，目前也正在研議在基隆、桃園和新北市三個地點，由於各有其優缺點，因此還要進行評估後才會確定。



