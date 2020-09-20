德國型男曝台東衝浪聖地　感動大讚：台灣人好友善

The China Post報導，30歲的傑諾（Jano）來自德國，21歲開始到世界各地打工旅行，曾幫忙採野莓、在日本潛水工作船工作，各式各樣的工作都做過了，但就是從來沒想過會來到台灣擔任導遊。
目前人正在德國的傑諾與The China Post分享，過去在澳洲打工時，與一群台灣人住在一起，和他們談話後，種下了日後決定來台的種子。
「老實說，我從來沒想過要去台灣，但我室友熱情地向我介紹各種台式文化，像是圍爐聚餐等等，那一刻心中也萌生起有天一定要拜訪台灣的想法。」
他續談道，終於在2018年我踏上了這片土地，一待就是一年，而我對寶島的第一印象是「台灣人真的非常友善、坦率開放。」
若遇到沒來過台灣的旅人，他絕對會大力推薦這顆遺落在太平洋的珍珠：「很有趣的是，台灣非常安全，人也很友善，就算你原本的旅程計劃被打亂，總是會有好心陌生人為你帶路，帶你到新的地方認識新的朋友。」
談到對於影片拍攝地台東，他非常喜歡台東的鄉村氛圍，除了滿山花海、溫泉、森林以及海洋，還有探索不盡的秘境，總之「這裡是個非常美好的地方。」
影片中，傑諾幸運地參與到一年一度台東元宵慶典「炮炸寒單爺」，那時，一位德國朋友的女友拉著他去參加，一開始他完全狀況外，不知道發生了什麼事，直到親眼看到人們丟鞭炮往寒單爺身上炸，當下被這幕景象震懾，非常壯觀。
「看到全縣的人一同共襄盛舉，還有大學生擔任志工幫忙舉辦活動。」那時的景象深刻地印在傑諾腦海中，透過影像記錄，也讓其他人能感受到台灣民俗文化的熱鬧氛圍。
喜歡衝浪的傑諾也不藏私分享他最喜歡的浪點就在東河鄉的都蘭，他個人推薦哇軋力共旅宿，可跟旅宿業者借衝浪板，他們會直接載你到海邊。
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