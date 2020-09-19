主動脈剝離與「先天性多囊腎」有關？醫籲病友做好4件事

藝人「小鬼」黃鴻升16日驚傳在北投住處過世，享年36歲。小鬼猝逝震驚全台，而解剖結果出爐，據經紀人透露，初判死因為「主動脈剝離造成血管阻塞」，但詳細狀況還待法醫進一步的鑑定報告釐清。對此，台大急診醫學副教授李建璋認為，導致小鬼主動脈剝離的原因可能與「先天性多囊腎」有關，並呼籲多囊腎病友們做好「4件事」避免遺憾再度發生。





▲台大急診醫學副教授李建璋發文全文。（圖／翻攝自李建璋臉書）