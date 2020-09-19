主動脈剝離與「先天性多囊腎」有關？醫籲病友做好4件事

藝人「小鬼」黃鴻升16日驚傳在北投住處過世，享年36歲。小鬼猝逝震驚全台，而解剖結果出爐，據經紀人透露，初判死因為「主動脈剝離造成血管阻塞」，但詳細狀況還待法醫進一步的鑑定報告釐清。對此，台大急診醫學副教授李建璋認為，導致小鬼主動脈剝離的原因可能與「先天性多囊腎」有關，並呼籲多囊腎病友們做好「4件事」避免遺憾再度發生。
台大急診醫學副教授李建璋昨（18）深夜在臉書發文表示，「主動脈剝離通常發生在50歲以上長期高血壓患者，黃鴻升雖然在前1年檢驗有三高，但是不至於短短一年之內就惡化成主動脈剝離」。
李建璋指出，年輕人會主動脈剝離最常見的原因還是先天性遺傳疾病，尤其是馬凡症候群。「但是通常馬凡症候群的患者手長腳長，關節異於常人柔軟，要肉眼主觀的判斷是否是馬凡症候群，就是看臂展是否大於身高，小鬼顯然不是這樣的身材，不像馬凡症候群」。
李建璋進一步分析，從記者得知小鬼患有「先天性多囊腎」，這讓他想起16年前在急診室遇到的一位病例，同樣是一位多囊腎患者發生主動脈剝離，最終也是回天乏術，搶救6小時還是無法挽回他的生命。
李建璋透露，這個案例一直盤旋在他心頭，「先天性多囊腎」與「主動脈剝離」的相關性，成為他的研究項目，李建璋還將相關發現發表在《Resuscitation》雜誌。因此看到小鬼因主動脈剝離猝逝，李建璋認為「最有可能的病因就是先天性多囊腎合併彈性纖維異常與高血壓，造成急性胸主動脈剝離」。
李建璋最後呼籲，台灣有為數不少的先天性多囊腎病患，「除了會導致主動脈剝離、也有可能腦血管瘤破裂腦出血」。李建璋建議先天性多囊腎病友們，平時就要「定期檢查相關心血管疾病」、「控制三高」、「避免劇烈運動」、「避免搬重物」，做好這4件事才不會讓遺憾再度發生。（編輯：倪浩軒）