殯儀館女屍離奇消失！警查出「真相」藏洋蔥：丈夫計畫的

中國大陸陝西省近期傳出一起女屍遭人從殯儀館竊走，經詳細追查後發現，犯嫌竟是死者張姓丈夫，他會做出此舉動的「背後原因」也隨之曝光。
綜合陸媒報導，陝西省志丹縣公安局刑事偵查大隊8月29日接到殯儀館報案，指館內的窗戶、護欄均遭人破壞，且內部存放的1具女屍也被偷走，警方獲報後趕赴現場，並對相關跡證進行勘驗和調查，查出死者孫姓女子的張姓丈夫涉有重嫌，立即將對方約談到案；張男到案後坦承偷屍體，隨後將所有原因全盤供出。
經過警方調查，53歲孫姓女子曾在1986年有一段婚姻，育有2男1女，雙方於2002年前離婚。孫女隨後便帶著女兒與張男同住，並與張男成婚，張男也相當盡責，每天努力打拼賺錢，讓非親生女兒上大學、成家，沒想到兩老才準備安享天年，孫姓女子就因病去世。
孫姓女子逝世後，與前夫所生的大兒子直接將母親遺體運回故鄉，存放當地殯儀館；不過現任丈夫張男則認為，妻子早已改嫁，後勢應由自己處理，雙方發生激烈爭執，且苦無共識，張男隨即心一橫，在8月29日找來友人與雇來的司機，直接潛入殯儀館運走妻子大體。
完整過程曝光後也掀起各界關注，對此，志丹縣公安局指出，張姓男子私自運走大體的行徑雖然不妥，但未達「成案標準」；但破壞殯儀館窗戶一事，屬治安事件，因此張男被依《治安管理法》居留10日。（編輯：潘毅）