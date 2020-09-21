男問「晚餐吃啥」女友秒爆氣！理由曝光全愣住：不正常

男女雙方大多在交往過程中相處、磨合，才能確認兩人是否能攜手走向婚姻。不過，近日一名男網友在臉書粉絲團《靠北女友my girl》提到，某日晚間一如往常和女友通電話，只是問了一句「晚上吃什麼啊？」對方就瞬間氣炸，理由曝光讓網友們紛紛看傻，直呼「不正常！」





▲一名男網友在臉書粉絲團《靠北女友my girl》提到，某日晚間一如往常和女友通電話，只是問了一句「晚上吃什麼啊？」對方就瞬間氣炸，理由曝光讓網友們紛紛看傻。（示意圖／翻攝自Pixabay）