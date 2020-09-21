男問「晚餐吃啥」女友秒爆氣！理由曝光全愣住：不正常

男女雙方大多在交往過程中相處、磨合，才能確認兩人是否能攜手走向婚姻。不過，近日一名男網友在臉書粉絲團《靠北女友my girl》提到，某日晚間一如往常和女友通電話，只是問了一句「晚上吃什麼啊？」對方就瞬間氣炸，理由曝光讓網友們紛紛看傻，直呼「不正常！」
原PO表示，前幾天打電話給女友，一開始問了「今天好嗎，晚上吃什麼啊？」女友瞬間不太高興的說「你知不知道，網路上說：『問對方晚上吃什麼，是因為沒有話題才會問吃什麼！』」他說「不是啊，我接下來不是又問其他話題了嗎？」女友卻認為「你不是知道我都晚上吃我媽煮的嗎？除非我外出吃特別的，不是會跟妳說？」原PO當下感到無奈只好沈默。
女友接著又說「你態度很差，你應該馬上說，寶貝對不起，我知道了，我真的不知道有這樣的說法，下次不會了！」原PO耐心地照說一遍，女友卻又說「我剛剛問你什麼聲音，你口氣真的很差！」事實上因為原PO姪女在樓下玩耍，空間比較吵鬧，他從樓下走到樓上陪女友聊天，所以有點喘，並告訴對方原因，女友仍不滿表示「那你應該說，寶貝不好意思，因為小孩在樓下玩，我怕會有點吵，所以上來房間跟妳聊！」原PO再次耐心地照著說一遍。
文末無奈表示「心裡真的很不爽，覺得真的很多毛！這類的事情已經很多次了！我該怎麼辦？網路上真的有這種說法嗎？」透露自己壓力真的很大。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「不，絕對沒有這種說法。剩下的我真的不知道要怎麼反駁了，因為太多反駁的點了」、「跟主管講話都沒這麼累，如果是我死都不會再打給她」、「毛很多欸」、「控制慾極強，你配合得也很好」、「不正常吧」。（編輯：賴詠璿）