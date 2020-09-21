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開玩笑打賭病患能撐多久！實習醫遇「驚悚現象」：上一課

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-09-21 22:58:17

▲醫院（圖／Pexels）
▲醫師長期面臨著生死之間的拉鋸，多少都有機會遇到無法解釋的現象。（示意圖／Pexels）

醫護人員長期面臨著生死之間的拉鋸，更有部分人曾遇到無法解釋的現象。外科醫師陳榮堅就分享年輕時，曾對病患開了不該開的玩笑，因此遇到無法解釋的多起「驚悚現象」。



醫師陳榮堅在YouTube頻道《健康多1點》中分享，年輕擔任住院醫師時，每天都上刀到很晚，值班時也要不停到加護病房查看病人，但從宿舍或值班室走到另一棟的加護病房，中間需搭乘兩次電梯，還會經過非常陰暗的一段長廊。

他回憶道，某天晚上開刀到十點，結束後因一位車禍病人情況不穩定，不斷被叫去查看，第四次時，因為太累加上年輕不懂事，就當著病人與一旁的護理人員開玩笑：「我看你這個大概再40分鐘就不行了，你說呢？」

▲陳榮堅（圖／翻攝《健康多1點》Youtube頻道）
▲陳榮堅醫師分享年輕時的遭遇。（圖／翻攝《健康多1點》Youtube頻道）
雖然陳榮堅講完當下立刻覺得有些懊悔，但由於年少輕狂愛面子，說完就直接離開病房，他就遭遇各種詭異現象，「電梯上升震動程度跟平時不一樣、長廊電燈不斷閃爍」等，身為佛教徒的他直覺認為，應該是剛才說了不敬的話語，便開始在內心不斷向對方道歉、真心認錯，隨後燈光就再也不閃爍了。

正當陳榮堅鬆口氣，準備進入宿舍時，身上電話就響起，護理人員開口：「那個病人剛剛已經走掉了，你要回來宣布死亡時間」，而回程路上所有燈光都是正常狀態；陳榮堅最後也有感悟的說，「我對於更病危或是病況不佳的病人能用更體恤的心情，謹慎面對每一個生命，也謝謝這個病人為我上了寶貴的一課」。（編輯：潘毅）

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