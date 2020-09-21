開玩笑打賭病患能撐多久！實習醫遇「驚悚現象」：上一課

醫護人員長期面臨著生死之間的拉鋸，更有部分人曾遇到無法解釋的現象。外科醫師陳榮堅就分享年輕時，曾對病患開了不該開的玩笑，因此遇到無法解釋的多起「驚悚現象」。





▲陳榮堅醫師分享年輕時的遭遇。（圖／翻攝《健康多1點》Youtube頻道）