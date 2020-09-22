台中首次社區聯合藝術展　街區搖身一變成了文創美術館

想看藝術作品只能去美術館？那你就錯了！特色文創旅館綠宿行旅，首次與台中模範社區的 6 間店家合作，透過策展團隊自思創造，舉辦為期四個月的聯合展覽《大和村裡的美術館》，整個街區變成了一座不同以往的概念美術館，在各店家中還另外導入 Spark AR 技術進行展場互動科技體驗，除了旅客之外，其他民眾也能免費參觀。





▲核果烘焙工作室。（圖／公關照片）