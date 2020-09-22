台中首次社區聯合藝術展　街區搖身一變成了文創美術館

想看藝術作品只能去美術館？那你就錯了！特色文創旅館綠宿行旅，首次與台中模範社區的 6 間店家合作，透過策展團隊自思創造，舉辦為期四個月的聯合展覽《大和村裡的美術館》，整個街區變成了一座不同以往的概念美術館，在各店家中還另外導入 Spark AR 技術進行展場互動科技體驗，除了旅客之外，其他民眾也能免費參觀。
本次展覽橫跨整個模範社區，以社區的中心「綠宿行旅」作為展覽起點，並以美術館作為主題，除了與在地的 6 間店家合作，更攜手台灣特色插畫家，於每間店家舉辦不同主題與形式的展覽，帶領大家探索這個文創街區，體驗一場深度的藝術之旅。
展覽期間綠宿行旅也推出了「大和村住房專案」，即日起至 12月27日，平日入住雙人房只要 2600 元起，除了可以獲得大和村明信片套組與 GO GREEN 帆布袋之外，還能獲得大和村店家優惠券套票，持套票至店家消費即可獲得美食折扣。
藝術作品的欣賞，不應該只侷限於美術館當中，透過藝術的力量，將社區內的特色店家化為藝術展場，結合圖像插畫藝術與餐飲互動科技，創造不同於以往的社區旅行體驗。藝術走進了你我生活中的街角巷弄裡，期望讓更多人看見台灣的創作能量，以及這些用心經營的優質店家。
專案訂房連結：http://www.greenhotel.com.tw/cg/zh/tripbeststore/ 展覽資訊 展覽名稱：大和村裡的美術館 展覽日期：2020/8/30（日）- 2020/12/27（日） 展覽地點：台中市西區模範社區（綠宿行旅、Coffee Stopover、Roundabout Café、好豆堂、核果烘培工作室、堡彪專業美式漢堡、沙發馬鈴薯）策展單位：自思創造 －－－－－－ 活動官網： http://www.greenhotel.com.tw/cg/zh/tripintro/ 官方網站：http://www.greenhotel.com.tw/cg F B： https://www.facebook.com/GreenHotel2/