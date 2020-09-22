電商19週年慶訂單成長近5倍　加碼推1日限定免運無上限

知名電商平台適逢19週年，首播祭出「吃喝玩樂生日3大豪禮」，創下週慶開跑訂單週成長近5倍後，宣布加碼祭出今（22）日一日限定萊爾富快閃免運無上限等優惠。此外，平台也公布最新「2020年Top10熱搜小物」，防疫物資、居家娛樂必備Switch與周邊商品的熱搜度竄升霸榜，動漫鬼滅之刃周邊商品也搶入榜。
電商平台Yahoo奇摩拍賣指出，為迎接19週年，於30日前祭3大生日豪禮邀消費者同慶，帶動訂單週成長近5倍；此外，平台好康再加碼，祭出今日一日限定萊爾富快閃免運無上限，更集結11大賣家推出免揪團、直接買，挑戰平台最低價的「團購優選」活動，並於23至30日精選中秋超值烤肉組、知名伴手禮OS千層手工蛋捲、AnyCast無線電視棒、韓國名產Samlip大蒜麵包餅乾及蝦子牌莞島海苔等話題商品。
另一方面，電商業者指出，平台每日也輪番推出限時限量小米AirDots藍牙耳機、CASIO十年電力世界時間錶、Kiehl’s金盞花潔面泡泡凝露、Nike短T等夯品瘋搶3折起。
平台也公布最新「2020年熱搜小物Top10」及「買家大數據」，除榜上常客「星巴克馬克杯」及「角落生物」外，今年受疫情影響帶動「口罩」和「酒精」等防疫物資竄升霸榜，也推升居家娛樂設備「Switch」及周邊「動物森友會遊戲片」、「健身環」皆榜上有名，今年超高討論度的動漫「鬼滅之刃周邊商品」也搶入榜！
另根據平台「買家大數據」也發現，買家最愛使用超取免運和折扣享優惠，其中最愛買萊爾富免運商品的買家單季購買結帳近千次、透過免運約可省下736個便當錢；最精打細算的買家於7個月內省下的折扣金額更高達13萬元，買越多省越多。