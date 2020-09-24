三重客運事故頻傳卻只輕罰？立委爆：大老闆年領60億補助

台北市內湖區21日晚間發生嚴重事故，一輛三重客運藍26路公車衝上人行道，導致1人死亡、1人受傷及24輛機車損毀。針對此事件，民進黨立委高嘉瑜今（23）日在臉書踢爆，「首都三重客運壟斷6成雙北公車，每年領60億補助卻事故頻傳，主管機關只輕罰」，她也表示將對此案提出修法、要求交通部全面檢討。





▲高嘉瑜在臉書上針對此案表達看法。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）