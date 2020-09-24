賣場血拚1小時！出來一看「停車費7530元」　車主秒臉綠

在寸土寸金的台灣，在逛大賣場、量販店時是否方便停車、費用如何計算都是不少人會在意的關鍵，不過隨著科技進步，有越來越多停車場由人工改為機械式，不但能自助繳費，更可以不用按按鈕直接透過車牌來記錄。不過最近就有民眾發現，自己在逛完一個小時後，自動繳費機卻顯示要繳交高達7530元的停車費，頓時讓他瞠目結舌。





今（24）日有民眾在臉書社團《爆廢公社公開版》表示，自己日前到知名連鎖賣場購物，逛不到一個小時就準備滿載而歸，沒想到他走到繳費機台輸入車號後，螢幕上卻顯示自己要繳交高達7530元的驚人費用才能離場，這就讓他忍不住訝異表示「看一個拎北內褲鬆掉」。

原PO也詫異地表示自己不敢相信才停不到1個小時，竟然就要繳超過7千元停車費，認為實在太不合理，在台灣自動繳費機通常1、2個小時，停車費頂多也才1百多，不可能停在賣場的停車空間卻要這個天價，於是這才仔細一看，發現螢幕上顯示的停車時間竟然是從今年的「9月13日11時59分」停到「2020年9月24日0時32分」，系統紀錄總共停了10天又12.5個小時，回過神來才發現原來自己是輸入了錯的車牌號碼，這才化解一場烏龍。

▲停車費就高達7530元。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社公開版》）

而原PO也將這個天價的停車金額貼到臉書社團，不少網友也吃驚的表示「車住10天停車場的房租比我住1個月還貴」、「停了10天是在賣場裡面迷路了嗎」、「只好把車報廢了」、「車主會不會還想不起來車子停在哪」、「有可能是老闆的，恭喜你得大獎」，另外也有網友就指出「因為之前這家賣場是免費停車，很多人都停了就不開出來，所以現在改收費」。（編輯：楊智傑）