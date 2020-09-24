台中口罩業者裝填中國口罩魚目混珠　查獲550萬片

調查局今（24）日宣佈查獲崇光有限公司林姓負責人從6月開始自中國大陸進口防塵用一般口罩550萬片，再以立祐企業有限公司名義，偽冒印製標有符合CNS醫用面罩檢驗標準、臺灣製造的崇光牌醫療口罩50入包裝外盒，大量販售予全國各地醫療器材行及口罩供應商，再透過實體及網路訂購銷售給一般民眾。





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