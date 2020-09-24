台中口罩業者裝填中國口罩魚目混珠　查獲550萬片

調查局今（24）日宣佈查獲崇光有限公司林姓負責人從6月開始自中國大陸進口防塵用一般口罩550萬片，再以立祐企業有限公司名義，偽冒印製標有符合CNS醫用面罩檢驗標準、臺灣製造的崇光牌醫療口罩50入包裝外盒，大量販售予全國各地醫療器材行及口罩供應商，再透過實體及網路訂購銷售給一般民眾。
經調查局航業調查處報請臺中地方檢察署洪國朝檢察官指揮成立專案，9月21日同步於臺中市、彰化縣協同臺中市政府衛生局搜索崇光公司及立祐公司相關處所，當場查扣偽冒臺灣製醫療口罩1箱及相關銷售憑證，發現崇光公司與製造商立祐公司簽訂虛偽不實委託製造合約書及口罩出貨單，再由崇光公司委託紙器公司印製立祐公司製造之崇光牌醫療口罩包裝外盒共23,500個，裝填中國大陸製造之防塵用一般口罩對外銷售。
目前崇光公司已對外銷售偽冒口罩超過2萬盒(100萬片)，以每盒新臺幣180至200元計算，不法詐取金額高達4百萬元以上，目前市場上醫療口罩奇貨可居，已經進口的550萬片防塵用一般口罩如果全數銷售後，不法獲利將高達2,000萬元以上﹔檢察官以林姓負責人涉嫌詐欺及虛偽標記等罪嫌向臺中地方法院聲請羈押獲准。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。