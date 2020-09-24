外送員也會CPR！平台業者預計安排近千人完成急救訓練

知名外送平台今（24）日邀請台北市消防局，於台北內湖為數十位外送員進行急救課程訓練。平台業者表示，這些夥伴在完成2個小時的CPR以及AED急救課程後，將獲得台北市消防局頒發的「急救技能訓練學習證明」，加入全民守護者的行列。
外送平台業者Foodpanda指出，為了讓外送夥伴們能夠在路上遇到緊急狀況的時候，也能知道如何應變、提供協助，因此從9月開始，他們陸續與全台消防局合作，提供免費的急救課程給外送夥伴；今日台北場於內湖展開後，預計於年底將替全台外送夥伴安排近40場專業急救課程，將會有近千名外送夥伴完成訓練。
擔任本次授課教官的台北市消防局許力文表示，十分樂見CPR、AED急救觀念能在外送員間普及，因為腦部缺氧的前 4 至 6 分鐘是黃金搶救時間，如能在最短時間進行CPR、AED搶救，將能夠大大提升存活機會；受訓後的外送員可望成為台北市「全民守護者」的一員，未來 119 如收到急救訊息，會第一時間通知案發地點附近守護者進行協助。
許力文進一步說明，通知守護者是台北市政府消防局所推廣的「全民守護者」APP的功能之一，當有人突然心跳停止倒下時，可用來呼叫 119，並通知周邊的志願者前往協助或取得最近的AED帶到患者身邊進行急救，避免錯過黃金搶救時間。
foodpanda 資深公共事務經理郭昕宜則說明，一直以來非常重視外送夥伴的服務安全，除了以行動打造良好的外送服務環境之外，也致力與外送夥伴一同成長，成為社區中的正面力量；今年下半年，他們特別主動於各地消防局合作，提供急救課程給全台的外送夥伴，讓外送夥伴能夠擁有專業知識，遇到緊急狀況時，能夠因為具備急救的基礎認知和技能，伸出援手。
參與今日課程的外送夥伴吳先生表示，因為每天穿梭在大街小巷，常常會看到救護車來來去去，救護員在路邊拯救傷患，因而希望自己能具備急救的專業知識，可以在第一時間協助他人而報名參加這個課程；剛成為新手爸爸的他，也期望擁有這些專業急救知識，守護著孩子長大。