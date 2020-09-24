外送員也會CPR！平台業者預計安排近千人完成急救訓練

知名外送平台今（24）日邀請台北市消防局，於台北內湖為數十位外送員進行急救課程訓練。平台業者表示，這些夥伴在完成2個小時的CPR以及AED急救課程後，將獲得台北市消防局頒發的「急救技能訓練學習證明」，加入全民守護者的行列。



