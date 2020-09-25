近半學生搶家教大餅！新課綱、遭剝削都讓家教難為

根據人力銀行今（25）日公布的家教市場調查指出，開學後有49.1%的學生規劃擔任家教，雖然家教的平均時薪高達665元，但被要求試教、被砍鐘點、限制性別、被探隱私等狀況卻不少見，此外，由於108課綱上路，有63.5%的家教表示，必須調整教材及備課內容，想分家教市場的大餅也絕非易事。

根據人力銀行調查，開學後有49.1%的學生規劃擔任家教，其中有12.3%的人已經是家教，另外預計授課的家教科目，以數理（36.5%）最為熱門，其次則是語文（35.6%）、伴讀（34.7%）、自然（17.3%）及運動（14.6%）。

而108課綱實施至今已滿一年，12年國教規劃以增加彈性課程更強調跨領域整合，也影響了家教市場的走向，有63.5%的家教表示，因為108課綱而必須調整教材及備課內容，所採取的因應方式包括增加補充教材（38.4%）、備課時間拉長（30.7%）、調整教學方式（23.5%）等。





調查指出，有意從事家教的學生，平均的授課時數為每個月16.6小時，平均時薪665元，是法定基本工資158元的4.2倍，顯見不少家長為了孩子及早鋪路贏在起跑點，仍然願意砸錢請家教。





不過調查也發現，在擔任家教過程中，有各式各樣的狀況發生，其中，以被要求試教（48.7%）高居首位，其次則是時薪鐘點被砍價（26.8%）、限制性別（24.3%）、被家長打探隱私（21.9%）及被學生不禮貌對待（19.5%）。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，根據家教網資料庫顯示，目前有高達5萬7千多筆的家教老師數，與去年的3萬8千餘筆相比，短短一年之間增加近兩萬筆，接案競爭加劇，是由於新冠肺炎疫情關係衝擊各產業景氣，砍班減薪導致收入銳減，迫使更多人轉往時薪鐘點較優渥的家教市場發展，盼補足收入缺口。



