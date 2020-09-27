朝西北走！第13號颱風「鯨魚」生成　對台灣無影響

中央氣象局今（27）日表示，位在威克島西方海面的熱帶性低氣壓，上午8點生成為輕度颱風「鯨魚」，也是今（2020）年第13號颱風，預測朝西北轉北方向移動，由於距離很遠，對台灣無影響。
氣象局指出，鯨魚颱風今日上午8時的中心位置在北緯20.5度，東經159度，以每小時28公里速度，向西北進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風暴風半徑80公里。
今日隨著華南雲雨區東移，水氣增加，一整天北部及東北部地區都會有陣雨，並有局部大雨發生的機率，而中部、東部、東南部地區及澎、金、馬也有局部短暫陣雨，南部地區則大致為多雲，午後局部短暫雷陣雨，外出活動應攜帶雨具備用。
至於氣溫方面，台中以北及東北部全天體感較涼，東北風迎風吹來，頗有濃濃秋意的氣氛，預測北部及東北部高溫約22至24度，中部、東部及東南部地區35至39度，南部地區高溫仍可達32度左右，較為暖熱；預測北部、東北部及東部低溫20至22度，其他地區23至25度，南來北往或早出晚歸的朋友，都應注意氣溫的變化，以免受涼
此外，東北風影響，台南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有較強陣風，鄰近海域亦有較大風浪；而海況部分基隆北海岸容易有突發性大浪發生，基隆北海岸及東北部也有長浪發生的機率，前往海邊活動應務必注意安全。