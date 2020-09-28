免出國也能嚐正統韓味！麥當勞推韓式炸雞

隨著韓劇的帶動，韓式炸鷄近年越趨盛行，台灣麥當勞看準趨勢，誓言帶給消費者最正宗的「韓風炸鷄腿」，更首度與7-ELEVEN合作，讓民眾不用出國，只要在LINE酷券平台線上預購，再從麥當勞走到7-ELEVEN，便是一場「鷄加酒」的味蕾旅行！
業者表示，9月23日起至10月27日止，推出期間限定「韓風炸鷄腿」，使用韓國不倒翁OTTOGI的正宗韓式甜辣醬，完整包裹肉嫩多汁的麥脆鷄腿，比例完美、甜中帶辣，在台灣就能品嚐到道地的韓式炸鷄。
前往韓國旅遊、品嚐韓劇美食在台灣已蔚為風潮，為了讓喜愛韓風美食的顧客，在家追劇的同時，就能輕鬆享受正宗韓式炸鷄，業者推出期間限定「韓風炸鷄腿」，使用掌握黃金美味三要點的麥脆鷄腿，透過三道裹粉、五道翻滾的獨家工法炸至金黃酥脆，再經過先烤後炸、高溫鎖汁，讓外酥內嫩不油膩，最後裹上使用韓國品牌「不倒翁OTTOGI」直送的正宗甜辣醬，加入洋蔥、醬油、辣椒粉調製而成的甘甜醬汁，讓人回味無窮。
業者推出全新韓風炸鷄腿，更於「LINE酷券」獨家推出電子商品券，9月23日中午起只要使用LINE酷券，購買限定韓風炸鷄腿大薯餐、原味麥脆鷄腿大薯餐或辣味麥脆鷄腿大薯餐，於門市兌換餐點後將獲得電子兌換券，即可至7-ELEVEN門市兌換海尼根0.0零酒精330ml罐裝一瓶，限量3萬份，讓消費者體驗大口吃炸鷄、痛快喝啤酒的絕佳滋味。
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