免出國也能嚐正統韓味！麥當勞推韓式炸雞

隨著韓劇的帶動，韓式炸鷄近年越趨盛行，台灣麥當勞看準趨勢，誓言帶給消費者最正宗的「韓風炸鷄腿」，更首度與7-ELEVEN合作，讓民眾不用出國，只要在LINE酷券平台線上預購，再從麥當勞走到7-ELEVEN，便是一場「鷄加酒」的味蕾旅行！

業者表示，9月23日起至10月27日止，推出期間限定「韓風炸鷄腿」，使用韓國不倒翁OTTOGI的正宗韓式甜辣醬，完整包裹肉嫩多汁的麥脆鷄腿，比例完美、甜中帶辣，在台灣就能品嚐到道地的韓式炸鷄。

▲期間限定「韓風炸鷄腿」，使用韓國不倒翁OTTOGI的正宗韓式甜辣醬，完整包裹肉嫩多汁的麥脆鷄腿。（圖／業者提供）

業者推出全新韓風炸鷄腿，更於「LINE酷券」獨家推出電子商品券，9月23日中午起只要使用LINE酷券，購買限定韓風炸鷄腿大薯餐、原味麥脆鷄腿大薯餐或辣味麥脆鷄腿大薯餐，於門市兌換餐點後將獲得電子兌換券，即可至7-ELEVEN門市兌換海尼根0.0零酒精330ml罐裝一瓶，限量3萬份，讓消費者體驗大口吃炸鷄、痛快喝啤酒的絕佳滋味。



