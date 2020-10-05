藍色星期一超愛睏？7醒腦技巧報你知　吃「1甜食」防疲憊

開心放假的日子總是過得特別快，中秋4天連假已正式結束，今天又是「藍色星期一」了，相信不少人都會感到特別提不起勁、無法專心工作，甚至是不想上班...外國網站《BrightSide》就貼心整理了「7大醒腦技巧」，其中，吃「1甜食」能防止你感到疲憊。

1.起床後喝杯白開水

無論你是習慣早上喝咖啡或是茶類，起床後，不妨先喝杯白開水，這能使你恢復能量、穩定情緒；若是想改善膚質、身體狀況，或是想減重的人，也可以改喝檸檬水，如此一來可讓你在早上的身體狀況更好一些。





2. 簡單的伸展運動





我們在睡著時，由於肌肉長時間不動而僵硬，因此起床後適量做些伸展運動，大腦便能釋放內啡肽，幫助你一早維持好情緒。





3. 多在房內增添繽紛色彩的布置





專家指出，周遭的顏色會影響人的情緒，不妨房間內多擺放一些五顏六色的物品或裝飾，最好連寢具也換成繽紛色系，看起來較有活力，也較能轉換心境，讓自己一覺醒來不至於那麼無精打采。



▲外國網站《BrightSide》就貼心整理了「7大醒腦技巧」，其中，吃「1甜食」能防止你感到疲憊。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自Unsplash）

4.整理床鋪





起床後不妨先將被子摺好，簡單打理一下床鋪，不僅讓房間變得更整齊，也能藉著這種簡單的家事幫助醒腦，心情也會因簡潔的床鋪而舒坦起來。





5.與人交談





幫助自己打起精神的途徑有很多，而透過跟家人、鄰居或同事們進行對話，即便只是打招呼，也可讓你在早上更加清醒，減少「愛睏」慾望，且與他人交談心情也會變好。





6.適量吃點黑巧克力





若你習慣在早餐後或上班途中來一點甜食，不妨可試著吃點「黑巧克力」，黑巧克力含有「鐵」，不僅能為紅血球提供氧氣，也可以防止你感到疲憊。





7.適量吃點堅果

無添加糖和鹽的堅果是很健康的食物，它富含脂肪、碳水化合物與蛋白質，能夠提升我們的能量，讓人擁有飽足感。（編輯：許苡晴）



