上船就想吐！暈船哥「飯糰衝喉嚨」崩潰　內行3撇步解決

不少人在搭公車、客運時會有「暈車」的情況，更有一部分人一搭上船就暈得天翻地覆。近日就有網友分享自己正好有「暈船」的困擾，就算吃了2顆暈船藥，上船後早餐剛吃下的飯糰還是不爭氣的「衝上喉嚨」，讓不少有類似經驗的網友連忙透露3個小撇步，希望能幫助原PO緩解暈船的症狀。

近日在臉書社團《爆廢公社二館》就有民眾崩潰發文求助，他表示自己明明每次坐船時都會準備好兩顆暈船藥，一上船就灌水吃下肚，卻始終無法減緩暈船的感覺，就連早餐吃的飯糰都在上船後「衝到喉嚨」，無奈之下只好詢問眾人「有什麼方法可以不要吐？」。

▲這名暈船哥緊急求助的文章吸引眾人回應。（示意圖／取自《爆廢公社二館》）

而文章曝光後，許多網友就建議他「暈船藥要提早吃！」、「暈船藥買喝的不要吃的」、「一定要吃那種嗜睡暈船藥 」、「上船前喝暈船藥，上船再補兩顆暈船藥再補一顆安眠效果的藥」，再來就是建議他一上船就盡量讓自己處於沉睡狀態「還沒開始晃的時候，強迫自己睡」、「提前吃藥半小時！要在船上要睡覺啊」、「睡覺一切都好說」、「上船或搭飛機就趕快戴上眼罩耳機吧」。

不過若吃藥沒有緩解，也無法入睡的話，有網友就分享自己的經驗「去船尾會好一些」、「會暈通常都是在船內空氣不流通＋搖晃」、「選船尾附近的位子阿！避開其他想吐的人又比較不會暈」。

（編輯：楊智傑）