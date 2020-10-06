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快訊／再添3境外移入　美、法返台後確診

記者劉雅文/台北報導

calendar_today2020-10-06 14:32:20

▲今（25）日中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人說明菲籍男子來台確診等事宜。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥，今（6）日召開臨時記者會，說明新增3名境外移入確診等事宜。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心，今（6）天又傳出壞消息，公布國內新增3例境外移入COVID-19(新冠肺炎)病例，其中2人為30多歲男性(案519、521)，1人為20多歲女性(案520)，均為本國籍，分別自美國及法國返台。



指揮中心表示，案519長期在美國工作，約2至3個月返台一次，在美國期間無不適症狀，10月4日返台，入境時主動告知搭機時出現喉嚨癢症狀，由機場檢疫人員協助採檢，於今日確診。衛生單位已掌握個案同班機接觸者共21人，其中10人為前後二排座位旅客，列居家隔離對象，11人為機組員，因全程有適當防護，列自主健康管理對象。


指揮中心指出，案520今年已於法國留學畢業，9月中旬再前往法國處理私人事務，9月27日至30日陸續出現發燒、頭痛、流鼻水、鼻塞及嗅覺異常症狀，未於法國當地就醫；個案10月4日返國，入境時主動告知檢疫人員有流鼻水、鼻塞症狀，於機場進行採檢，並於今日確診。衛生單位已掌握個案同班機接觸者共18人，其中7人為前後二排座位旅客，列居家隔離對象，11人為機組員，因全程有適當防護，列自主健康管理對象。

指揮中心表示，案521長期於美國工作(前次自台灣出境時間為去年5月)，今年10月3日起陸續出現腹瀉、喉嚨腫情形，10月4日返台，入境時主動告知檢疫人員有腹瀉情形，於機場進行採檢，並於今日確診。因本個案與案519搭乘同班機返台(兩人互不認識)，其中機組員7人已列為案519接觸者不重複匡列，而同班機前後二排座位旅客共11人則列為居家隔離對象。

指揮中心統計，國內截至目前累計95,089例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含93,745例排除)，其中521例確診，分別為429例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、485人解除隔離、29人住院隔離中。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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