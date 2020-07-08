白沙屯解封進香／慈悲心腸！粉紅超跑遇三類人必停下賜福

▲粉紅超跑遇三類人必停下賜福。（圖／保庇NOW資料圖）

每年，白沙屯媽祖與山邊媽祖前往北港朝天宮進香時，路途中，兩位媽祖停下腳步「聞聲救苦」的事蹟總是為人所津津樂道。白沙屯媽祖和山邊媽祖共乘的「粉紅超跑」，不僅行經路線不固定，停駕、駐駕的地點也不固定，全憑兩位媽祖的心情，若路途上遇見信徒祈求賜福的人，媽祖也會視情況停下腳步。就有信眾發現，白沙屯媽祖、山邊媽祖若遇到三類信眾，停下腳步加持賜福的機率特別高，第一類是小孩子，若有在關注白沙屯媽祖前往北港進香的信眾，一定都有發現媽祖婆特別喜歡進到學校、幼兒園，讓學生們鑽轎底，抑或是巡視校園一週，確定沒有「髒東西」才會心滿意足地離開，更有幾次是停駕在校園陪孩子們一同午餐、午休，疼惜孩子的心溢於言表。第二類則是警察，常常可以看到白沙屯媽祖、山邊媽祖共乘的「粉紅超跑」停駕於各縣市的警察局、派出所前，區與區的警察換防時，兩位媽祖也會特別停下接受警察敬拜。每年跟隨白沙屯媽祖前往北港進香的香燈腳人數節節攀升，警察除了負責控場外，還需指揮交通、避免衝突、保護神轎，真的非常勞累，所以兩位媽祖當然會特別體恤人民保母。第三類就是病苦信眾，每年一定都可以從各大媒體的報導中看到白沙屯媽祖、山邊媽祖為病苦信眾停下賜福的動人畫面，不只是這樣，當進香隊伍經過醫院時，兩位媽祖也會特別繞到醫院門口賜福，甚至是讓醫護人員鑽轎底，感謝醫護人員的辛勞，庇佑大家身體健康。由上述三類信眾可以得知，白沙屯媽祖、山邊媽祖每年前往北港進香之所以能感動數十萬人，就是因為兩位媽祖聞苦救弱、庇佑蒼生的慈悲心腸，本該高高在上的神明，卻願意為信眾停下腳步，由此可見媽祖真的有將信眾的事放在心上。（編輯：連宜方）