白沙屯解封進香／靠可愛搶轎？媽祖跟著小朋友走回幼兒園

▲兩位媽祖停下為宏祐幼兒園的小朋友賜福。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

▲媽祖跟著小朋友走回幼兒園。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

▲媽祖鑾轎進到幼兒園讓孩子們鑽轎底賜福。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

白沙屯媽祖、山邊媽祖於今（9）日一早完成進火儀式後，便即刻起駕回鑾。每年，白沙屯媽祖和山邊媽祖前往北港進香的活動，去程的天數大部分都比較短，回程的天數通常都會比較長，兩位媽祖便會在回程的途中慢慢地走，並多次為信眾停下賜福。稍早，「粉紅超跑」在經過雲林元長鄉中山路時，宏祐幼兒園的老師們帶著小朋友一起到路口等待白沙屯媽祖與山邊媽祖。兩位疼愛小朋友的媽祖當然不會錯過為孩子賜福的機會，將鑾轎轉了個彎為孩子們賜福。沒想到，幼兒園的老師們已經帶著孩子們要走回幼兒園了，媽祖的鑾轎卻還是停在路口遲遲不走，轎班人員便明白兩位媽祖的心意了。果不其然，媽祖鑾轎在巷口搖擺了約兩分鐘後，便跟上孩子們的腳步走入巷口，不僅香燈腳們驚喜，更讓走在前頭的孩子頻頻回首，發現媽祖跟上來了都大喊：「謝謝媽祖婆！」宏祐幼兒園位於巷子內，距離大馬路約300公尺，兩位媽祖就這樣跟著孩子們回到了幼兒園，特意回到陰涼、空曠處停駕，讓孩子們遠離大馬路，才能安全、不趕時間地鑽轎底，每一位孩子都能被賜福。也讓眾多「網路香燈腳」們笑說：「粉紅超跑只有小孩子才能搶轎！」、「搶轎成功」、「這就是小孩子的特權」，也再次讓大家見識到兩位媽祖疼愛小孩的真性情。（編輯：連宜方）