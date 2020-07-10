白沙屯解封進香／突發狀況！信眾不適暈倒　媽祖全程守護

▲兩位媽祖停下腳步為信眾加持。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

▲信徒身體不適，媽祖全程守護。（圖／白沙屯媽祖網路電視台）

白沙屯媽祖、山邊媽祖前往北港進香今（9）日邁入第五天，也是回鑾的第一天，每年的進香行程，回程天數都會比去程來得多，因為時間較充裕，回程時兩位媽祖為信眾加持、賜福的次數也會比較多。稍早，白沙屯媽祖、山邊媽祖行經雲林縣中央公路時，媽祖鑾轎「粉紅超跑」突然停下腳步，且一停就是兩分多鐘，且轎子一動也不動，轎班人員也紛紛上前，雙手合十請兩位媽祖繼續趕路，但轎子依然聞風不動。兩分鐘後，媽祖鑾轎突然有了動靜，原先只是小小晃動，接著擺動幅度越來越大，與此同時，鑾轎與一旁遊覽車間有名香燈腳突然身體不適暈過去，媽祖鑾轎也激動地大幅擺動，往暈倒的香燈腳靠過去。一旁的工作人員見狀，趕緊請現場待命的醫護人員上前檢查香燈腳身體狀況，媽祖的鑾轎也在一旁激動地擺動，工作人員也趕緊為救護車開路。暈倒的香燈腳被抬上擔架、送上救護車時，兩位媽祖更是擔心地上前探看狀況，見信徒順利被送上救護車後，媽祖鑾轎還抵著救護車為其加持，並自動後退，讓路給救護車。媽祖鑾轎為了此香燈腳停留了約13分鐘，白沙屯媽祖、山邊媽祖全程守護這名香燈腳，且更讓信眾嘖嘖稱奇的是，透過網路直播回放可發現，媽祖鑾轎一開始停下腳步時，昏倒的該名香燈腳尚未出現在鏡頭內，當這名香燈腳出現在鏡頭時，他還能走路，卻慢慢顯露出不適狀，也就是這時候媽祖鑾轎從靜止開始慢慢擺動，待該名香燈腳暈過去時，媽祖鑾轎便立即激烈擺動，並靠到一旁為香燈腳加持。「網路香燈腳」們對白沙屯媽祖、山邊媽祖的靈顯佩服不已，原來媽祖鑾轎停下不動就是已經知道接下來會發生的事情了。這裡也要再次呼籲隨香的香燈腳，天氣炎熱，防曬、防中暑的措施一定要做好，且定時補充水分，若身體出現不適，請立即停下休息，切勿勉強自己。（編輯：連宜方）