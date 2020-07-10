白沙屯解封進香／信守承諾！媽祖踏廟地　香燈腳大開眼界

▲兩位媽祖為埤頭天圓宮踏廟地。（徒／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

白沙屯媽祖、山邊媽祖一年一度北港進香活動，今（10）日邁入第六天，啟程回鑾的第二天，回程的路上發生了不少插曲，像是有香燈腳中暑、暈倒，媽祖鑾轎特意停留加持，以及兩位媽祖跟著幼兒園的小朋友回到園內賜福等，每段小插曲都在在顯現白沙屯媽祖、山邊媽祖疼惜信眾的暖心。稍早，「粉紅超跑」途經彰化縣埤頭鄉時，特意繞進埤頭天圓宮「踏廟地」，這對許多香燈腳來說都是初體驗，第一次親眼看到神明踏廟地。踏廟地簡單解釋就是有些宮廟在建廟前，會先請神明來擇地、看方位，另有「踏地理」也是一樣的概念，便是請神明來幫忙看風水，像是有些信徒在下訂新房或店面前，就會到廟裡請信任的神明幫忙。白沙屯媽祖、山邊媽祖今早經過埤頭天圓宮，特別花了一些時間幫忙「踏廟地」，廟方人員事後接受白沙屯媽祖網路電視台採訪時透露，天圓宮日前有特別派人到白沙屯拱天宮拜拜，向白沙屯媽祖祈求幫忙踏廟地，當時媽祖即給了聖筊應允，但因為進香路線仍視當下狀況由兩位媽祖決定，所以天圓宮全體工作人員還是相當緊張，不知道兩位媽祖是否真的會進來幫忙踏廟地。沒想到，白沙屯媽祖、山邊媽祖竟然還真的記得這件事！信守承諾在今（2020）年的進香活動前往埤頭天圓宮踏廟地，兩位媽祖不只是熱心、疼惜信眾，更是以身作則，告訴大家一定要言而有信。（編輯：連宜方）