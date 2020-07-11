白沙屯解封進香／閉門羹！家具店婉拒駐駕　媽祖尊重店家

▲白沙屯媽祖、山邊媽祖原本欲駐駕家具店。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

白沙屯媽祖、山邊媽祖一年一度前往北港進香的活動已踏上回鑾的路程，因為回鑾的天數較多，兩位媽祖也有了較充裕的時間可加持、賜福信眾，這幾天也發生了許多插曲，像是信眾暈倒、踏廟地、媽祖跟隨小朋友回幼兒園等狀況，在在都顯現了兩位媽祖疼惜信徒的慈悲心腸。白沙屯媽祖、山邊媽祖共乘的「粉紅跑車」因為進香路線不固定，不管是停駕還是駐駕，全隨兩位媽祖心情，沒有人知道什麼時候會停下來，也因此，進香途中，媽祖選擇停駕、駐駕的地點主人，不管是店家、工廠、民宅還是宮廟，都認為被兩位媽祖選上就是莫大的榮幸，且媽祖定會加持賜福、庇佑平安。但昨（10）日傍晚，兩位媽祖在選擇駐駕地點時，卻發生了意想不到的插曲，原本選擇駐駕過一晚的家具店因為聯絡不上老闆，再加上營業考量婉拒了兩位媽祖駐駕，原本已經開進店裡的「粉紅超跑」只好再重新出發，尋找下一個適合的駐駕點，也讓現場香燈腳們一片譁然。雖然被婉拒駐駕，但兩位媽祖這次依然再給信眾上了良好的一課，在確定不能駐駕後，粉紅超跑便隨即啟程出發，不再多停留造成店家困擾。有人認為可能是店家的信仰不同，抑或是經營面的考量而婉拒駐駕，不管是什麼原因，其實兩位媽祖都相當大器予以尊重，也希望信眾別再給予店家壓力，一切都是緣分。（編輯：連宜方）