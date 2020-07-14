白沙屯解封進香／進香還沒結束！黑面二媽領軍遊庄遶境

▲各庄頭神明陪同遊庄遶境。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

白沙屯媽祖、山邊媽祖前往北港進香之旅於昨（13）日下午03點20分暫時畫下句點，白沙屯媽祖在上萬人歡呼、簇擁下，回到拱天宮正殿神龕內安座，神龕放下紅色布幔要等到7月24日（星期五）深夜11點20分才會正式開爐。但是，進香活動還沒結束！其實在回宮的隔天還有一齣重頭戲，便是由拱天宮黑面二媽領軍的「遊庄賜福遶境」。一早，二媽登上八抬大轎後，由值年的頭家負責扛轎護衛，從白東里、白西里出發，展開巡庄遶境任務，路線包括山邊、過港與內島里等地，下午才會圓滿落幕。黑面二媽的神轎將會走遍白沙屯各庄頭的社區大街小巷，雖然昨（13）日因為迎接白沙屯拱天宮大媽回宮，整個白沙屯地區總動員高規格迎接媽祖回家，還要準備豐盛美食款待上萬名香燈腳，但可不是大媽回宮安座就能休息了，白沙屯各庄頭的村民們到了下午就開始打掃環境、清理街道，他們說：「地上都是垃圾的話，明天對二媽不敬！」從這句話中就可看出白沙屯地區村民敬神、禮神的虔敬態度。拱天宮進香是由大媽到北港朝天宮象徵性請取香火，增加媽祖靈性的續航力，維持靈威。遊庄遶境則是由拱天宮黑面二媽負責，且白沙屯各庄頭的境主神也會陪同二媽遊庄，遶境則又稱出巡、巡境，媽祖會透過遶境訪查、驅趕其管轄範圍內的「髒東西」，去除厄運、祈求平安，並且藉由遶境再次確立自己的管轄領域。今（14）日一早，除了白沙屯地區當地村民外，尚有不少香燈腳留在當地跟著二媽一同遊庄遶境，二媽的足跡遍及大街小巷，甚至還爬上後龍山巡視，讓眾多香燈腳都不禁大呼：「這行程也好硬！」可見，白沙屯媽祖不管是大媽還是二媽，為了境內居民的安樂一定都是不遺餘力庇佑，下週五（24）開爐後，也歡迎大家都能親自走訪一趟白沙屯拱天宮以及其周遭的宮廟，相信定會受益良多。（編輯：連宜方）