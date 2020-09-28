菲律賓移工隔離完在外趴趴走　1天半後才確診

中央流行疫情指揮中心，今（28）天又傳來壞消息，國內新增3例境外移入COVID-19(新冠肺炎)病例，分別為菲律賓籍20多歲男性(案511)、菲律賓籍40多歲男性(案512)及本國籍40多歲男性(案513)，分別自菲律賓及印尼入境。