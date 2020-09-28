菲律賓移工隔離完在外趴趴走　1天半後才確診

中央流行疫情指揮中心，今（28）天又傳來壞消息，國內新增3例境外移入COVID-19(新冠肺炎)病例，分別為菲律賓籍20多歲男性(案511)、菲律賓籍40多歲男性(案512)及本國籍40多歲男性(案513)，分別自菲律賓及印尼入境。
其中案511是一名移工，因為工作在9月11日自菲律賓搭機來台，機場檢驗結果為陰性，之後進入集中檢疫所進行居家檢疫，在期滿隔日(9月26日)再次採檢，於今日確診，目前住院隔離中。
指揮中心發言人莊人祥表示，針對這名個案有驗血清抗體（IgM弱陽性、IgG陽性），看起來有至少兩到三週的感染期，因此莊人祥認為，這名移工當時的入境採檢陰性，極可能是「偽陰性」。
指揮中心指出，這個案在9月26日採檢完，就前往預定工作地，推算有至少1天半的時間在外趴趴走，衛生單位接獲個案陽性通報後，立即展開相關調查，並已初步掌握接觸者共39人，包括同車接觸者、宿舍接觸者及消費店家的接觸者等。
莊人祥表示，雖然個案列為自主健康管理對象，但同行的接觸者還是有一起用餐等密切接觸，因此將接觸者39人，其中13人列為居家隔離對象、26人列為自主健康管理對象。
為了避免有類似情況發生，莊人祥也提到，先前有些移工住到集中檢疫所進行居家檢疫，有要求他們結束隔離後採檢，現在改成期滿前採檢，相關公文也在9/26發函，這次個案511，因為剛好在新令發佈當天隔離期滿，所以才有這一天半的趴趴走空窗期。
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