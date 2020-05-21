諧音好日子　縣長獻祝福結婚登記有「禮」

﹔

﹔

2020年5月20日諧音剛好是「愛你愛你-我愛你」。宜蘭縣長林姿妙20日特地到宜蘭市戶政事務所為辦理結婚登記的佳偶們獻上祝福，並宣布即日起辦理結婚登記，即可獲贈特製「幸福對匙」餐具組，限量888組希望祝賀新人未來互相扶持（匙），共同攜手邁向人生的幸福旅程。許多新人喜歡以特殊或諧音的日子作為結婚紀念日，尤其每年的5月20日因為象徵「我愛你」，更是許多愛戀中情侶表明心跡共組家庭最具紀念意義的日子宜蘭縣政府表示，今（109）年宜蘭縣各戶政事務所為營造幸福氛圍，除了平常既有的精心佈置拍照專區、提供新人現場拍照服務、製作祝福證書贈予新人，以及「幸福寶典」懒人包外，也特別在520這天，為新人量身訂作「幸福對匙」餐具組。「幸福對匙」餐具組，將贈送給辦理結婚登記的新人，湯匙可刻上新人的名字，作為永誌不渝的紀念。縣府表示，湯匙代表包容圓滿，期許夫妻未來共同攪拌婚姻生活的的酸甜美味，互相包容，互相扶「匙」，共同經營未來的家庭生活，如同湯匙木柄雕刻的五味祝福詞彙，「同心」、「圓滿」、「好合」、「幸福」及「甜蜜」，一起盛(承)接幸福與甜蜜，共同品嘗婚姻生活中的酸甜美味。為了讓預約參加520結婚活動的新人留下難忘的回憶，現場也特別精心設計了「幸福鈴」拱門，迎接新人邁向幸福，除了「幸福對匙」、「幸福寶典懶人包」外，並且加碼準備了幸福結婚對章見證新人「愛的印記」、相「浴」幸福手工皂、貫通石、棗生桂子（早生貴子）禮盒等共6項富有寓意的賀禮，為新人成家獻上滿滿的祝福，同時留下温馨浪漫的美好回憶。