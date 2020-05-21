諧音好日子　縣長獻祝福結婚登記有「禮」

2020年5月20日諧音剛好是「愛你愛你-我愛你」。宜蘭縣長林姿妙20日特地到宜蘭市戶政事務所為辦理結婚登記的佳偶們獻上祝福，並宣布即日起辦理結婚登記，即可獲贈特製「幸福對匙」餐具組，限量888組﹔希望祝賀新人未來互相扶持（匙），共同攜手邁向人生的幸福旅程。
許多新人喜歡以特殊或諧音的日子作為結婚紀念日，尤其每年的5月20日因為象徵「我愛你」，更是許多愛戀中情侶表明心跡共組家庭最具紀念意義的日子﹔宜蘭縣政府表示，今（109）年宜蘭縣各戶政事務所為營造幸福氛圍，除了平常既有的精心佈置拍照專區、提供新人現場拍照服務、製作祝福證書贈予新人，以及「幸福寶典」懒人包外，也特別在520這天，為新人量身訂作「幸福對匙」餐具組。
「幸福對匙」餐具組，將贈送給辦理結婚登記的新人，湯匙可刻上新人的名字，作為永誌不渝的紀念。縣府表示，湯匙代表包容圓滿，期許夫妻未來共同攪拌婚姻生活的的酸甜美味，互相包容，互相扶「匙」，共同經營未來的家庭生活，如同湯匙木柄雕刻的五味祝福詞彙，「同心」、「圓滿」、「好合」、「幸福」及「甜蜜」，一起盛(承)接幸福與甜蜜，共同品嘗婚姻生活中的酸甜美味。
為了讓預約參加520結婚活動的新人留下難忘的回憶，現場也特別精心設計了「幸福鈴」拱門，迎接新人邁向幸福，除了「幸福對匙」、「幸福寶典懶人包」外，並且加碼準備了幸福結婚對章見證新人「愛的印記」、相「浴」幸福手工皂、貫通石、棗生桂子（早生貴子）禮盒等共6項富有寓意的賀禮，為新人成家獻上滿滿的祝福，同時留下温馨浪漫的美好回憶。