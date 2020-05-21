中市高中職以下畢業典禮照辦　盧秀燕：留給孩子美好回憶

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畢業典禮是人生不同學習階段對美好回憶的紀念，但受到新冠肺炎疫情影響，今年應屆畢業生及家長一度擔心會取消今（21）日，台中市長盧秀燕公開宣佈，全市400餘所高中職以下學校，在做好萬全防疫措施下，她支持畢業典禮照常舉辦。盧秀燕今天出席「2020視訊就博會」時，針對畢業典禮是否開放舉辦做正式回應盧秀燕表示，儘管疫情趨緩，台中市府防疫不鬆懈，日前特別召集家長、教師、校長等各方團體，研議台中市高各級學校畢業典禮鬆綁問題，獲得絕大比率正向支持。前題是，各校要有萬全防疫措施，包括保持社交距離或戴口罩、實名制、出入量測體溫與消毒，在人流管控上也要到位，如有親友陪同參加，授權各校依據場地大小做人數管制盧秀燕表示，「支持畢業典禮舉辦！」畢業典禮是孩子們學習階段非常重要榮典，人生不同階段，畢業典禮都只有一次，大家都很期待，要讓孩子留有美好回憶。教育局表示，各校可以著手準備了，包括預先掌握觀禮人數，妥善規劃現場動線，建立應變機制，請各校確實遵照與落實防疫原則教育局指出，因應疫情變化，各校可因地制宜、彈性調整，學校也可發揮巧思，可採行節目預錄、直播觀禮或視訊連線等各種方式，頒獎也可採分梯分流方式，避免人潮群聚，有效控管活動時間。