綠色船舶　台船舉行陽明海運碩明及洋明輪命名

台灣國際造船公司於今(21)日上午，在台船2號碼頭，舉行陽明海運公司訂造2,800 TEU級碩明輪及洋明輪全貨櫃輪命名儀式，為新一代高裝載之經濟性綠色船舶。陽明海運公司碩明輪及洋明輪全貨櫃輪命名儀式，是由台灣國際造船公司董事長鄭文隆與陽明海運公司董事長謝志堅共同主持，並邀請陽明海運行政長夫人楊玉珍及陽明海運策略長夫人洪雅倫為此二輪命名及擲瓶。台灣國際造船公司董事長鄭文隆表示，碩明輪及洋明輪全貨櫃輪，船長209.75公尺，船寬32.8公尺，型深16.8公尺，滿載吃水11.2公尺，載重噸達37,435噸，甲板上貨櫃可裝載8層13排，貨艙內為6層11排，共可裝載2,940個20呎標準貨櫃，並設置353組冷凍貨櫃插座，甲板上貨櫃擺放採用混裝式設計(Russian stow)，可增加艙蓋及甲板上貨櫃的堆疊重量，並符合美國驗船協會(ABS)的CSC及CLP-V船級符號(Class Notation)，針對不同營運航線的海況，適用不同的貨櫃綁紮拉繫力，提升貨櫃堆疊的層數，使整體貨櫃擺放方式更具彈性。鄭文隆指出，這2艘全貨櫃輪，在節能環保方面，採用低阻線形、高效能螺槳、節能反動舵及舵球，提升推進效率，大幅節省油耗與減少碳排，前瞻式的劍艏設計，不僅在靜水中阻力低，在耐風浪的表現上更為優異，且在不同吃水及俯仰的情況下都能有優異的節能性能，實際航行時，不需要特別調整船的俯仰，即能達到節能效果。