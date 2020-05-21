為關節炎、癱瘓毛寶貝　新北贈寵物長照機構紅外線照護燈

新北市4月發布動物長期照護的服務辦法，目前全市已有112家動物長照機構加入，包含長照動物醫院、寵物長照之家等，動保處與各民間團體近期規劃為每間長照機構提供一台「紅外線照護燈」，提升退化性關節炎或癱瘓毛寶貝的照顧效果。「新北市動物長期照護服務機構認證及輔導暫行辦法」已於109年4月15日發布，目前已有112家動物長照機構加入，包含特定寵物長照動物醫院50家、特定寵物長照之家62家。毛寶貝醫療中心獸醫呂信璋表示，紅外線照護燈是利用「熱效應」，局部加熱皮膚表面和淺層肌肉與血管，藉以達到放鬆與舒緩的效果，對於退化性關節炎的老狗或癱瘓需要長照的毛寶貝，可以促進新陳代謝及血液循環、緩和肌肉疼痛僵硬。呂信璋提醒毛寶貝在使用紅外線照護燈時，要避免靠得太近，至少要距離60公分，另外使用時間也不要太長，1次15分鐘左右即可，2次至少間隔1小時的時間，另外要注意盡量用毛巾把毛寶貝頭蓋住，避免毛寶貝好奇去注視，造成眼睛水晶體受損。根據輔導暫行辦法規範，長照機構應每10隻動物設置專責長照人員至少1人，符合動物居住區須設置於獨立空間、犬、貓照護空間有適當區隔、長照輔具及設施之材質為可清洗或消毒、環境清潔衛生且通風良好。為輔導更多機構投入長照服務，只要在109年底前完成簽約的所有店家及動物醫院，皆可獲得1台紅外線照護燈，歡迎更多相關業者投入寵物長照服務。