韓國瑜視察輕軌站強調進度超前　罷韓團體批視察收割

▲高雄市長韓國瑜今天(21) 日表示，輕軌工程最具規劃爭議的美術館及大順路段，市府已召集成立專家學者委員會找解方，也廣納里長、民眾及公聽說明會意見。（圖／記者蔡佳宏攝，2020.05.21）

高雄市長韓國瑜今天(21) 日視察輕軌工地暨列車上線測試，韓國瑜與捷運局長范揚材則稱輕軌將以「南北微笑曲線」陸續完工打造完整交通路網。韓國瑜也強調，該路段今年將鎖定無爭議路段先行入場施作，若達成共識，2年內就能完工。對此臉書社團《社團法人高雄好過日協會》與Wecare高雄皆PO文痛批「視察收割」，強調去年就應完工的進行中工程，至今一站也未通車，可以說是擺爛到底！駁斥輕軌建設空轉之說，高雄市長韓國瑜今天邀請高雄市議會交通委員會成員前往C36凱旋二聖站工地視察，並親自搭車至C34五權國小站。針對外界批評，捷運工程局長范揚材澄清，輕軌工程不但沒有延宕，甚至還進度超前。韓國瑜表示，輕軌工程最具規劃爭議的美術館及大順路段，市府已召集成立專家學者委員會找解方，也廣納里長、民眾及公聽說明會意見。Wecare貼文分享文章指出，Wecare貼文分享文章指出，韓國瑜上任即中止輕軌計畫，原該於去年完工的工程，至今一站也未通車。韓國瑜不斷杯葛阻礙輕軌建設，今天卻將至輕軌工地「視察收割」，迫捷運局與捷運公司配合，把列車開到未完工、未試車工地讓市長體驗，顯然為作秀，將輕軌收割為韓國瑜推動的政績。社團法人高雄好過日協會表示，韓國瑜在一年半前上任第一天就中止輕軌計畫，讓大順美術館段的工程停擺至今，今天勘查的輕軌C34-36站，目前尚未送電，而車站與軌道工程，也都未完全完工，社團法人高雄好過日協會也強調，韓國瑜在議會面對議員質詢輕軌二階後續計畫何時定案時，拿出一貫跳針大絕招表示，還要再開十場公聽會收集意見才決定，顯然是要把輕軌當作政治提款機，能拖就拖，市民若不滿就推給前朝。