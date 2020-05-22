中市宣布酒店、舞廳有條件解禁　最快6月1日復業

疫情正逐漸趨緩，台北、台南、高雄等地酒店陸續解禁，台中市政府經審慎評估，今(22)日宣布「有條件」解封台中酒店與舞廳等營業場所﹔台中副市長令狐榮達在市議會指出，業者須備妥「防疫切結書」、「復業申請書」及「公安認證」等三類文件提出申請，經市府完成審查後，最快可自6月1日起復業
經發局表示，申請復業之業者需備妥防疫切結書、復業申請書及公安認證等三類文件，自5月25日起向經發局提出申請，文件齊備符合規定者，最快可自6月1日起復業，相關文件可至經發局網站下載。
衛生局強調，未來除配合中央流行疫情指揮中心之「防疫新生活」指引，市府已要求業者落實實名登記制、量測體溫，並於場所內提供洗手設備或乾洗手消毒液、公告營業空間容留人數、場所內所有人員均應戴口罩或保持社交距離，業者若未遵守，將依「傳染病防治法」處3千元至1萬5千元罰鍰，最重可處歇業處分。
都發局說明，依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，視聽歌唱、觀光(視聽)理髮(理容)場所、按摩場所、三溫暖場所、舞廳、舞場、酒家、酒店等類似場所，應完成公共安全檢查簽證。消防局表示，業者應提出消防安全檢查合格證明等文件。
中市府表示，舞廳、酒店、酒吧及有提供陪侍服務的特定行業復業後，市府經發局、衛生局、都發局、消防局、警察局等相關局處所組成之聯合稽查小組，將全面抽查公共安全及防疫措施執行情形。若查獲業者違反規定，則廢止復業許可，業者須於一個月後始得再行申請復業。
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