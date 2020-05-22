李克強談統一未提「和平」　鄭文燦：台灣人民有選擇權利

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中國第13屆全國人民代表大會第次會議今(22)日開幕討論台港澳議題，國務院總理李克強在工作報告中，對於港澳台關係表示「堅決遏制台獨」及「深化兩岸交流」，卻未見「九二共識」在內；同時他這次不談和平統一，只談統一桃園市長鄭文燦認為，台灣是民主體制，悖離這個原則都是不尊重台灣人民的選擇權。李克強報告中指出，「我們要堅持對台工作大政方針，堅決反對並遏止台獨分裂行為，完善促進兩岸交流，深化兩岸融合發展，保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對台獨、促進統一，我們一定能開創民族復興的美好未來。」相較過往，李克強今年報告不但涉台內容減少，也是李自2014年出任總理後第一次未提到九二共識，而且不談和平統一，只有談統一外界解讀蔡英文執政後，兩岸關係翻新頁鄭文燦對此回應，「中共在最近的兩會期間所提出來的聲明，並沒有新意」，並強調台灣是一個民主的體制，人民有選擇的權利，悖離此原則都是不尊重台灣人民的選擇權。另外，有關人大公布「香港版國安法」草案，鄭文燦認為是倒退的作法，也間接否定香港一國兩制，而是朝向一國一制，「香港人反送中運動，得到全世界廣泛支持的時刻，中國的反應反而是要把螺絲鎖緊，這樣的作法是得不到香港人民及全世界的認同。」