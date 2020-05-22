再造「一樂酒家」生命新意義　今啟動修復工程

▲一樂酒家未來的改造工程，將突顯探索民雄歷史的重要性。（圖／嘉義縣政府提供）

幾年前，嘉義縣民雄吳嘉文藥師買下破損不堪、岌岌可危的「一樂酒家」，一棟日治時代，曾經是歌舞昇平，代表繁華的台灣閩南式穿斗式構造的混合式商業建築。今(22)日在嘉義縣長翁章梁、吳嘉文藥師夫婦、民雄鄉長何嘉恒、縣議員陳文忠及嘉義縣文化觀光局長許有仁等人一起舉行開工儀式，要再造並賦予「一樂酒家」生命新意義。一樂酒家興建於1937年，曾經是日治時期，歌舞昇平的酒家，因年久失修，2014年吳嘉文藥師買下這棟破舊不堪的建築後，決定保存，才向文化部提出「補助私有老建築保存再生計畫」，獲得修復費用五成(337萬元)補助原貌修復。熱鬧的開工典禮中，翁章梁形容這棟建築物，在不同時代都有不同的生命，一定會為民雄人帶來深厚的回憶。開工儀式，由翁章梁縣長等人先在檜木製成的「仿楝札」上簽名，接著持「仿楝槌」象徵性敲打牆壁和樑柱。未來的改造工程，將突顯修復一樂酒家對探索民雄歷史的重要性。把整棟建築區分為4大空間，包括提供在地田野調查者利用的工作室(中正大學USR計畫進駐據點)的「Dovoha街坊」、推廣漢方藥文化的「漢方香堂」、作為藥品展覽館的「台灣藥史室」，以及恢復酒家早期包廂樣貌，陳設酒家相關文物的「古物間」等。翁章梁指出，時代變遷，賦予一樂酒家好幾種不同的角色和不同的生命歷程，一樂酒家是私人建築，不是公有財產，卻帶有濃烈的公共特性，修復舊市區的歷史空間，特別有意義，因為她將帶給民雄人滿滿的生活記憶。