影／中壢房客欠租不搬家　怒嗆：因疫情可拖延

﹔

﹔

▲房客隨後也在社團PO文表示，欠房租是不對，但是因為碰觸到小孩這一塊，她沒辦法冷靜處理。（圖／翻攝「抱怨公社」）

一位桃園市中壢區的房東昨(25)日晚間在臉書「抱怨公社」貼出一段影片表示，房客欠了三個月房租沒繳，要不到房租想請房客搬家，卻引來房客大聲回嗆：「你不知道因為疫情可以拖延嗎？」、「房東給人家欠錢很正常」影片PO出後，許多網友留言表示，以為這位大聲叫囂的是房東。房東的女兒事後在臉書社團貼出影片表示，積欠了三個月房租，雖然第三個月只差5000元，但總共欠了51000元的房租遲遲不肯付最後房東希望他們搬家，房客夫婦居然大聲回嗆：「我三個月只欠妳5000塊而已啦」、「租人家房子不用給欠錢嗎？」，男房客居然還搬出新冠肺炎疫情怒嗆房東說，「你不知道因為疫情可以拖延的嗎？」嗆房東的房客事後也在臉書社團上貼文反擊，「積欠房租是不對，可是這個月剩下5000，我們說在週五會付清。」她並強調，「我會生氣是因為她一直拍桌子，而且家有小寶，就在小孩對面一直拍桌子。也許我EQ不好，但是碰觸到小孩這塊，我沒辦法冷靜處理。」雙方的影片貼出之後，網友幾乎一面倒認為這位房客理虧還很大聲，應該要趕快繳清房租搬出去。網友紛紛留言，「請神容易送神難」、「把積欠的房租還一還吧，不要拿孩子當藉口」、「無限期支持房東趕人」、「講得好像欠錢天經地義」。