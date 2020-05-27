上半天課學童未吃營養午餐　議員為學童請命

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目前台中市仍有4所國小，上半天課未提供用餐後放學，造成家長不便，市議會今(27)日進行教育文化委員會業務質詢，議員曾朝榮建議教育局應行文學校，落實「在校用完餐才放學政策」，照顧弱勢學生權益副市長令弧榮達說，教育局與校方溝通中，相信會有所改善。曾朝榮表示，服務處接獲家長陳情，抱怨國小星期三上半天課，學校未提供營養午餐，造成上班家長不便與困擾，希望確實落實「在校用完餐才放學政策」根據他的調查，台中市229所國小學校中，包括文心、賴厝等4所國小，上課半天，未提供營養午餐用餐後放學，引起家長抱怨。曾朝榮說，去年中市教育局發文表示「尊重校園民主」，由各校自行決定要不要實施「在校用完餐才放學政策」，曾朝榮希望學校與家長充分討論，市府也應制定標準，讓各個學校與家長有所依據，落實照顧學生及老師的用餐營養衛生品質及權益。教育局表示，為提供學生更完善的午餐照顧，基於學校午餐價格實惠，市府於103學年度起，鼓勵各國小推動「上半日課供應學生午餐」政策，照顧有留校用餐需求的學生；根據統計，108學年度，台中市229所學校中，未實施半日課供餐措施僅有4校，經與校方、家長溝通了解，目前無留校用餐需求。教育局長楊振昇指出，目前全國21縣市國小均有推動「上半日課供應學生午餐」政策，為持續落實對學生的照顧，市府已於今年5月20日函文全市各國小，強調半日課學生午餐供應，需妥善尊重家長意見，並照顧弱勢學生，將持續與各校家長、師生充分討論，凝聚各方共識，維護學生權益。