大雨打亂國道3號行車　3大1小車輛追撞一團

豪雨狂炸中台灣，造成國道3號南下196.6公里彰化系統路段，發生3大1小車輛追撞重大車禍，造成兩人受傷，分別送台中童綜合及彰化秀傳醫院，事故現場大小車撞成一團，轎車更被撞得車頭全毀，肇事原因由國道第七交通大隊調查釐清。

今（27）日10時22分，國道3號南下196.6公里處發生4車追撞，1大車、2砂石車和1小客車撞成一團，現場還一度傳出有人員受困車內。消防隊趕往處理，將人救出送醫急救，所幸只有兩名駕駛受到輕傷，並無大礙。

警方表示，肇事的4位駕駛酒測值為零，研判是尹姓男子的車自撞外側護欄後，停在中線車道等待救援，後方65歲的周姓砂石車駕駛、33歲的孫姓砂石車駕駛見狀緊急煞車停在中線車道，隨即被後方36歲的吳姓男子所駕駛的大貨車追撞。

▲事故現場大小車撞成一團，轎車更被撞得車頭全毀。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.05.27）

國道七隊說，這次車禍造成嚴重回堵，彰化縣119出動救護車、器材車及拖吊車已抵達現場救護中，封閉車道搶救，有駕駛被夾在駕駛座，動員救援器材才救出，小自客車和大貨車駕駛受傷送醫。

警方指出，今天上午中部地區下起豪雨，天雨路滑，影響行車視線，可能才造成這起追撞車禍，初步了解，追撞的4輛車，第一輛是小客車，2、3輛是砂石車，第4輛是滿載輪胎的大貨車，由於撞擊力強，車輛體積龐大，造成車頭及車身毀損嚴重，北上車道僅開放路肩通行，但轉國道一號不影響，車禍原因由國道第七警察大隊調查中。