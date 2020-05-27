嘉市獸醫師控動保所人員霸凌不法　以侵佔、貪汙罪法辦

嘉義市動保所陳姓獸醫師21日由嘉義市議員陳家平等人陪同，提著自己遭同仁霸凌後掉落的一袋牙齒，指控同事涉詐欺等不法行為，經嘉義地檢署組調查，昨(26)日執行搜索、調查，涉嫌的賴、黃二人遭以貪汙、侵占公有財物等罪移法辦理，並漏夜向法院聲請羈押禁見。目前服務於嘉義市動保所的陳姓獸醫師，21日在國民黨籍嘉義市議員陳家平與近百位毛小孩愛護者陪同下，提著自己遭同仁霸凌後掉落的一袋牙齒，指控遭同事霸凌，並涉詐欺等不法。嘉義地檢署受理後，指揮法務部調查局嘉義縣調查站、廉政署南部調查組組成專案小組偵辦，昨(26)日上午，對動保所等相關處所進行搜索，帶回黃、賴等3名被告及多名證人訊問，案經嘉義地院開庭審理後，黃姓被告交保3萬元，賴姓被告交保5萬元，都限制住居。地檢署表示，黃姓被告係動物收容所聘僱臨時人員，自民國107年起與賴姓被告等友人共同侵占公有財物，由黃姓、賴姓等人將屬於動物收容所飼料、藥品等財物，搬運至嘉義市動物守護協會使用。另偽冒他人名義填寫「拾獲動物棄養切結書」，以呈現民眾拾獲棄養貓等動物的假象。釐清相關情節後，嘉義地檢署將涉嫌重大、目前尚在動保所服務的賴、黃聘僱臨時人員以貪汙、侵占公有財物等罪辦理，並向嘉義地方法院聲請羈押禁見，經嘉義地院開庭審理後，黃姓被告交保3萬元，賴姓被告交保5萬元，都限制住居。陳家平議員表示，當初陳情檢舉是希望揭弊，不知道涉及那麼廣泛，本以為只是動物保護園區內部公文控管問題，竟讓檢調調查出那麼多的弊端，利用關心流浪動物人士的愛心，這樣作是不對的，也希望市府相關單位未來要做好控管。