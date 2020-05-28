遭鐵釘刺眼窩深入顱底　嘉長庚跨專科團隊以先進技術救人

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▲眼科陳慶隆醫師指出，取出鐵釘加上手術修補，是預防感染的重要原則。(圖／嘉義長庚醫院提供）

日前有一位50歲工人，因操作釘槍時，遭5公分長的鐵釘反彈插入右眼窩，並深入顱底。緊急送往嘉義長庚醫院，經電腦斷層檢查發現，鐵釘的尖端穿過顱底，沒入右側大腦額葉，穿刺傷產生視網膜震盪及視網膜剝離組成跨專科醫療團隊，以微創手術搶救病人。因操作釘槍不慎遭5公分長的鐵釘反彈插入右眼窩，且深入顱底，沒入右側大腦額葉。經電腦斷層檢查發現，眼球因穿刺傷產生視網膜震盪及視網膜剝離。長庚醫院經腦神經外科林修竹醫師及眼科陳慶隆醫師緊急討論後，即以目前最為先進的微創手術，聯手進行長達4小時的手術。長庚跨專科醫療團隊首先利用內視鏡，先將鐵釘自腦部移除，再用人工硬腦膜修補破洞，緊接著進行玻璃體切除併視網膜修復手術。整個手術過程進行順利，病人術後住院，再持續接受預防性抗生素治療出院二週後回診，經醫師追蹤視力恢復良好，也無神經方面的後遺症。腦神經外科林修竹醫師表示，鐵釘反彈射入眼窩再深入腦部的例子相當罕見，所幸患者未刺穿腦部血管造成大出血，所以採用微創內視鏡手術，可以減少病患復原時間，也降低傳統開顱手術的併發症。眼科陳慶隆醫師指出，取出鐵釘加上手術修補，是預防感染的重要原則，所以一旦被異物扎進眼窩或眼球，千萬不要自行拔除，因為在沒有萬全準備下倉促移除異物，容易造成大出血以及周圍組織的傷害。陳慶隆提醒民眾，從事高風險工作或活動時，必要之保護，如護目鏡、面罩、頭盔等措施是相當重要。若為貪一時之便而疏於防護，可能會得不償失，遺憾終身。