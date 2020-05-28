「賣漢堡也賣人情味」　獲全球志工首獎捐出2萬5000美金

▲麥當勞集團第一屆全球志工獎第一名獎牌。（圖／記者郭政隆攝影2020.5.28）

▲來自高雄的唐有建，加盟麥當勞已7年多。（圖／記者郭政隆攝影2020.5.28）

獲選嘉義市好人好事代表的唐有建，在嘉義市吳鳳南路經營麥當勞，熱心公益不落人後，投心於經營社區營造，唐有建說他「不只賣漢堡，也賣人情味」，日前唐有建榮獲麥當勞集團第一屆全球志工獎第一名，所榮獲的獎金2萬5000美金，也全數捐出安仁家園購買一部中型巴士，圓了孩子們的巴士夢。來自高雄的唐有建，加盟麥當勞已7年多，因長期參與公益服務，因此在許多公益場合都能看到他的身影，因長期默默關心弱勢團體，進而認識天主教安仁家園，也常去安仁家園為孩童上課，得而了解孩子們急而一部巴士，在去年他得知麥當勞有這個志工獎計畫後，他即計畫要將所得獎金全數捐予安仁家園，為孩子們購置巴士，若款額不足，他再協助募款，但沒想到他竟能拿下首獎。志工獎在歷經長達數月的甄選後，唐有建從全球各地129位競爭者中脫穎而出，原訂在美國舉辦的公開頒獎典禮，因新冠肺炎取消，但唐有建仍遵守承諾，日前在收到獎金後，即全數捐給嘉義縣安仁家園，並再協助募款，同時補足不足款，目前安仁家園已購得一部350多萬元的中型巴士。嘉義市黃敏惠市長在第一時間恭賀唐有建獲獎，感謝他默默付出；唐有建表示，他已經把幫助別人和做公益當成日常生活的一部分，而先前未公布志工獎是基於麥當勞的保密原則，直到確定四月份公開頒獎取消，並獲得麥當勞授權後，他才在臉書公布這項對他來說非常有意義的消息，唐有建說，加盟麥當勞後，讓他由不同的角度與視野，去看待且學習每一件事，人身努力在任何時間都不嫌晚，扮演好屬於自己的角色，照亮自己也照亮別人。