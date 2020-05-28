2020美術節「盛放南國」開展　白嘉莉現身南美館

舉

▲「心內的所在--郭雪湖望鄉特展」海報（圖／南美館提供）

台南市美術館於今(28)日辦一年一度的美術節慶典，邀請台灣各地藝術創作者齊聚一堂。台南市長黃偉哲與來自全國各地的台灣美術院院士、藝術家及展覽策展人們齊聚一堂共襄盛舉，久違的巨星白嘉莉也應邀為南美館佳賓。白嘉莉旅居國外多年，今年一月因為出版新書「回眸」而回到國內，白嘉莉表示，她表示平時熱衷畫畫，長期關注台灣藝壇，更在台灣舉辦過畫展，這次來到南美館欣賞到許多名畫表示非常開心。黃偉哲表示，南美館今年原訂的展期因為疫情的影響延後，但隨著疫情降溫，下半年度許多精彩的展覽與活動陸續推出，將持續引領台南的藝文水準的提升。他也熱情邀請大家能踴躍前來欣賞美好的藝術作品，接受藝術的薰陶與洗禮，也希望撫慰防疫期間眾人騷亂不安的心。黃偉哲同時也與館長潘襎、前任董事長陳輝東先生與白嘉莉女士一同參觀郭雪湖特展，黃偉哲與白嘉莉更互贈蘭花瓷盤與自傳書籍表達感謝之意。南美館表示，之前因疫情而延期的「島嶼生活與地景：檳榔、甘蔗、香蕉、椰子樹」、「心內的所在--郭雪湖望鄉特展」、「盛放南國: 台灣美術院十週年院士大展」等眾人引頸盼望的展覽，近日國內疫情漸趨穩定，美術節得以再度舉辦，前輩藝術家與新一代的年輕藝術創作者歡聚一室，象徵豐富的續航力與傳承使命，代表藝術文化之生命穿流不息。南美館將於29日推出「心靈越界與歸返－台南市美術館2020年典藏主題展」，展示近年來南美館典藏來自各方的精彩作品，藉由「線引遊境」、「童年鏡相」、「盛美．凋零」、「凝心．意志」等四個子題，檢視生命持續發生轉變的過程。並自6月1日起調整營業時間，於上午十點開放參觀，晚間六點閉館，周六仍開館至夜間九點，周一休館。南美館提醒市民和遊客們切勿向隅，敬請留意開閉館時間。