環保愛山林疼惜褒忠　大手牽小手淨林體驗

▲枯木及殘枝影響環境，大手牽小手淨林體驗。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.05.29）

▲社區民眾以實際行動參與保安林管理，一起守護家鄉的保安林。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.05.29）

▲復興國小學童等，透過活動回饋社會，讓環保、教育與生活相結合。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.05.29）

林務局南投林區管理處29日於雲林縣褒忠鄉編號1816號風景保安林，進行別具意義之公私協力健行淨林體驗活動，活動有林務局南投林區、褒忠鄉公所、學校、空軍防空暨飛彈623營、社區等單位，吸引社區民眾約150人熱烈響應參與，揭開健行淨林活動序曲，活動總共清出大約20大包垃圾。新厝仔社區公園位於第1816號風景保安林內，南投林區管理處為提供當地民眾親近自然機會與環境教育推廣，活動結合駐地空軍防空暨飛彈623營軍官及復興國小學童等，透過活動回饋社會，讓環保、教育與生活相結合，活動中學童理解環境倫理的重要，有了同理心，落實日常生活中，體現保護生態環境的行動。南投林區管理處指出，新厝仔社區公園是褒忠鄉民休閒散步、玩耍的地方，昔日保安林內曾受風災危害，枯木及殘枝影響環境，活動同時也進行林下環境整理，枯倒木鋸成小節段，整齊堆疊於步道兩側，營造昆蟲喜愛的棲地環境，荒亂的空間獲得改善，也讓保安林的生態豐富多元，一舉數得。南投林管處表示，林管處轄管褒忠鄉內就有兩號保安林(1816風景保安林及第1825號飛砂防止保安林)，自今年度開始兩號保安林結合周邊之「新厝仔」及「有才」兩個社區發展協會參與保安林認養，藉由保安林巡護、監測與環境維護等工作，以實際行動參與保安林的經營管理，一起守護家鄉的保安林。南投林管處又說，保安林主要由人為栽種之木棉樹、黑板樹、木麻黃、黃荊等樹種所構成之人工闊葉樹混淆林，其內主要的步道130米，支線長800米。未來期盼保安林優美林相景觀，可以串連鄰近遊憩景點，為褒忠鄉帶來自然與文化的發展，提供更多的森林服務價值，讓保安林兼顧生態、公益、遊憩的多元功能。