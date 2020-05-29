活化冬山河　議員肯定但盼規劃詳盡

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宜蘭縣的冬山河景色優美媲美國外知名景點，不過，除了夏天童玩節期間人潮較多，平常來此旅遊的民眾卻寥寥無幾。為進一步活化冬山河，宜蘭縣長林姿妙要求縣府工商旅遊處啟動冬山河航運BOT、ROT、OT及親水公園溫泉探勘計畫。今（29）日並在宜蘭縣議會進行專題報告。多數議員肯定這項作為，但也有議員希望相關計畫可以更精細、詳盡。宜蘭縣的冬山河景色優美媲美國外知名景點，不過，除了夏天童玩節舉辦期間有大批遊客到訪之外，平常時間來此旅遊的民眾卻寥寥無幾。為進一步活化冬山河，縣府工商旅遊處啟動冬山河航運BOT、ROT、OT及親水公園溫泉探勘計畫。縣府工商旅遊處長李東儒今天在專題報告中表示，為讓冬山河航運效益有效提升，縣府計畫引進民間創意及資金，並已於本（5）月11日舉辦首場招商說明會，主要內容包括航運開放範圍從五結大閘門至冬山舊街，主河道9公里，舊河道1.5公里，其間有5座碼頭，並將於清水大閘門旁公有土地興建相關服務設施。另河道將開放70艘船隻，投資者須投入3艘綠能電動船、其中1艘為鴨子船。而經營年限設定為34.5年，包含興建期及營運期。除此之外，在親水公園溫泉探勘方面，李東儒表示，縣府109年編列1700萬預算進行溫泉井探勘。目前正在進行溫泉井的探勘及溫泉經營管理計畫撰寫，預計6月底可進行溫泉井探勘。未來也會依據溫泉井探勘結果擬訂「溫泉區管理計畫」。整個計劃完成之後，冬山河夏天有童玩節，秋冬可以泡湯，全年都會有人潮，加上航運委外更有加乘效果，冬山河周邊觀光產業將有更好發展。聽完工旅處長報告之後，議員相繼就這個問題發表看法。民進黨議員簡松樹表示，現在社會變遷很快，5、10年變化就會很大，委外營運一訂就是30幾年，他擔心這樣會有廠商願投標嗎？如果沒有縣府是否有備案？縣府應該有更詳細的思維，他說，要做就要把它做好。無黨籍議員林棋山表示，歷任縣長就只有林姿妙縣長具體將冬山河航運這個案子提到檯面上討論，並正式規劃林棋山說，如果縣長可以用心投入讓冬山河亮起來，相信下屆尋求連任「坐在家裡都能當選」。林棋山說，冬山河航運要有好的發展，應借重別人的成功案例。民進黨議員陳俊宇說，縣府現在能有開闢冬山河綠色河道及探勘溫泉的想法，他覺得是很好的方向。