行銷歌曲得獎黃明志臉書遭出征　 經紀人嗆「別靠北」

▲黃明志得獎後，意外被網友出征，質疑黃跟高市府合作，難道沒有政治考量嗎？（圖／截自黃明志臉書）

﹔

﹔

高雄市政府與「大馬鬼才」黃明志聯手為2020高雄觀光所打造的主題曲《出去走走》獲第41屆「泰利獎」網路最佳MV金獎、電視最佳MV銀獎，黃明志在臉書寫「這首MV是用了大家半條命來拍的」，也有網友不滿黃明志為高雄代言，對黃臉書出征，留言「歌手和政客合作」等，經紀人林郁傑回應「不要再靠北了，因為蔡英文沒找我說要合作，阿北行程忙，局長代勞」。《出去走走》MV呈現港都在地特色，高雄市長韓國瑜也在MV中客串，MV從3月底上線以來，點閱率飆破276萬大關黃明志得獎後，在臉書寫下感言，感謝美國泰利獎的肯定，謝謝高市府觀光局的信任，「讓世界看見高雄！」，也透露「還有人勸我去高雄看房子」。不料，竟然遭到網友在黃明志的臉書開嗆，引發正反兩方論戰有網友質疑「為什麼包裝高雄一定要連韓國瑜一起包裝？你一直幫他包裝，讓我覺得應該不需要支持你了，因為不是當年的你」。網友更直嗆，「跟高雄市政府合作的音樂，說沒有政治考量？」、「韓國瑜本來就是政客說的一嘴空話，除非你們是韓粉，知名歌手跟政客合作要嘛有錢拿，要嘛他喜歡這個政客，不然怎麼不去跟柯文哲拍行銷台北？怎麼不去跟蔡拍行銷台灣？」不少網友也出面聲援，並回嗆對方「你的言論是你的自由，你要反對誰也是你的自由，但是，你強硬幫別人頭上蓋上一頂帽子，而又要他跟著你一樣想法？這是民主？這是自由？」、「喜歡的是黄明志的歌和高雄，不關韓國瑜的事，要分開來」。對此，林郁傑也在臉書火力全開回嗆，「不要再靠北了，因為蔡英文沒找我說要合作，阿北行程忙，局長代勞」。他強調，「我說過我們是協助台灣！只要能幫到台灣不分政治我們都努力協助，還有你現在的言論是二分法，跟民主自由扯不上關係，因為你是為反對而反，但我們是包容與尊重。你可以討厭政治人物，但跟你打包票黃明志是不會變的，台灣是他第二個家，我覺得你很不尊重製作團隊跟歌手！民主自由的前提，就是自己要能夠自律。」