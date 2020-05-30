影／「阿中部長」旋風席捲台南　萬頭攢動只為一睹風采

▲阿中部長由台南第一站來到奇美博物館。（圖／記者陳聖璋攝，2020.05.30）

▲想一睹阿中部長風采的民眾，將國華街擠得水洩不通、寸步難行。（圖／記者陳聖璋攝，2020.05.30）

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▲阿中部長覺得抱著「虱目魚背包」很舒服。（圖／記者陳聖璋攝2020.05.30）

「阿中部長」陳時中與防疫五月天今（30）日開始2天1夜的台南之旅，下午搭高鐵抵達台南，第1站前往奇美博物館，下車往入口步行，旋即遭熱情民眾包圍，陳時中表示，「天氣熱，台南人的熱情更熱」。在奇美博物館換上台南市長黃偉哲特地準備的「黑面琵鷺」襯衫，稍事停留後，即趕往第二站國華街。陳時中說，首先要聲明，這是市長幫我裝扮的，但是看起來還不錯，很爽快，要睡的時候，抱著、躺著睡感覺很爽快，「這是虱目魚啦！我們台灣人最喜歡吃的魚」。陳時中覺得顏振發大師把他畫得比較好，「看起來比較年輕」陳時中指出，上次有看到一張比較老一點，這張有比較年輕一點，人都比較喜歡年輕的，看起來精神比較好。陳時中表示，在防疫期間特別需要人文的滋潤，這樣在苦悶中會覺得心情比較好，人若心情比較好，身體防禦力就會比較好。6月7日之後，除了防疫新生活外，在人流管制方面就會放鬆，大家就可以顧好自己這條線。台灣社區基本上就是安全的，陳時中說，為什麼我們還要戴口罩？為什麼還要有防疫新生活？我們為的是萬一，邊境一定要開放，萬一小破口進來的時候，自己若照顧好，COVID-19就不會在台灣肆虐，每個人口罩戴好，它就傳播不快，很多資料告訴我們，這個病雖然傳播力很強，但是它的致死率其實也是高有6.1%。陳時中強調，一點點的小動作，就可以保護台灣的安全，也可以讓台灣的邊境再開，甚至讓我們的經濟活動變好每個人顧好自己，我們社會就會越來越好，經濟就越來越好，我們大家作伙來打拼。大批民眾得知「阿中部長」要到台南，老早就在安排的地點等候，當陳時中抵達國華街，立刻被人潮包圍，擠得水洩不通，根本寸步難行，不得已，只好取消國華街的踩踏規劃，前往下一站「阿中自助餐」用餐。「阿中自助餐」菜色多元豐富，從五星級飯店到巷弄小吃，包含經典台菜必備的紅蟳米糕、八寶丸、魷魚螺肉蒜、扁魚白菜、古早甜湯；來到台南必吃的小吃，香腸熟肉、蝦捲、擔仔麵、蝦仁肉圓、炒鱔魚、竹葉米糕、牛肉湯、虱目魚粥、台南碗粿、台南粽、土魠魚羹等；吃完正餐，還有不可錯過的台南甜食，包含豆花、地瓜蛋糕、當季水果、手搖飲、鳳梨飲、冰淇淋等。阿中部長明（31）日一早即前往頑皮世界野生動物園，再到白河賞蓮花，最後至尖山埤江南渡假村防疫記者會。