影／在地臉書社團群聚愛心　「粽」愛家扶親子迎端午

▲二林鎮長蔡詩傑也特地一起將在地人情味與愛心親送到彰化家扶中心二林服務處，溫暖每戶弱勢家庭的心。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.31）

端午佳節將近，長期關注二林在地生活的「二林四鄉鎮呷透透」臉書社團版主林煌凱號召社團好友共同響應公益，捐贈2950顆愛心粽嘉惠彰化家扶中心二林服務處295戶扶助家庭，陣陣粽香滿溢愛心溫暖家扶親子味蕾及內心。

新冠肺炎疫情未歇，百業蕭條萎縮，進而影響各社福單位捐款大幅縮減，然「二林四鄉鎮呷透透」臉書社團網友所集結之愛心力量反而更見強大，熱心響應捐粽速度一舉突破往年紀錄，短短四天內即募得4000多顆粽子，遠超過預期目標，今（31）日除了捐贈給彰化家扶中心二林服務處全數扶助家庭外，更將愛分享給樂林食（實）物銀行、芳苑華山天使站及YMCA課後照顧班。

單親母親小蓁感動地說，「每逢端午節，家中三名男孩子總吵著要吃粽子應景，但自己並不會包粽子，且市售粽子價格也不便宜，購買時總是猶豫不決，謝謝愛心社團網友們滿足家中孩子們對端午的期待，讓人吃在嘴裡暖在心裡」；單親父親阿弘表示，「多年來忙於家計，與孩子們一起用餐聊聊天的次數少之又少，謝謝彰化家扶中心的體貼，讓我機會能與孩子在一起吃粽子享受親子歡樂時光」。

「二林四鄉鎮呷透透」臉書社團版主林煌凱表示，原本擔憂今年募集粽子讓彰化家扶中心家庭開心過端午佳節活動會受疫情影響而難以達預期目標，因此提早於四月中便開始公告此活動響應邀集訊息，幸好過程順利，感謝網友們對本社團長期關注與致力公益活動之信任與支持，因有每個人付出點滴己力才能凝聚成大愛心。

二林鎮長蔡詩傑也應林煌凱邀請，特地一起將在地人情味與愛心親送到彰化家扶中心二林服務處，溫暖每戶弱勢家庭的心。

▲「二林四鄉鎮呷透透」臉書社團短短四天內即募得4000多顆粽子，陣陣粽香滿溢愛心溫暖家扶親子味蕾及內心。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.31）

彰化家扶中心主任王震光表示，今年以來中心募款情形受COVID-19疫情衝擊每況愈下，感謝「二林四鄉鎮呷透透」臉書社團肯定彰化家扶中心的努力及看見扶助家庭需求，持續伸出愛的援手協助，另也呼籲助經濟弱勢家庭脫貧服務工作實不容片刻暫緩，盼善心的您持續支持中心各項服務工作。