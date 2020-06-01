影／校園防疫新生活　田中國小PU跑道完工啟用

▲田中國小舉行PU跑道完工啟用典禮，彰化縣長王惠美希望讓學生有更好的運動環境，也提供民眾更完善的運動空間。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.01）

彰化縣田中國小原有的操場PU跑道已使用超過10年，影響學童運動安全，彰化縣政府補助經費改善PU跑道，今（1）日上午舉行PU跑道完工啟用典禮，除了提供師生更安全舒適的運動及教學環境外，縣長王惠美宣布，自即日起啟動防疫新生活，開放學校運動場與運動設施，鼓勵民眾多運動。

▲縣長王惠美味小彭有佩掛田中國小PU跑道完工啟用紀念牌。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.01）

田中國小原有操場PU跑道已使用超過十年，出現多處龜裂破損，且有面層脫離基礎而隆起皺摺情形，影響運動安全，因此彰化縣政府積極補助經費385萬元用以改善PU跑道。

王惠美說，校長反映校園操場PU跑道已經10多年沒有更新，有斑駁、脫落等現象，造成孩子運動的危險，因此縣府補助385萬元給學校打造彩虹跑道，就是希望給孩子更好、更安全的教學環境，期望同學能夠好好珍惜，鍛鍊身體健康，也呼籲同學在國際化的現代，要好好學習英文、AI、物聯網等，才能跟得上時代。

田中國小校長許孝麟指出，彰化縣田中鎮除了有著名的田中馬拉松外，無論是國小、幼兒園的師生還是民眾跑步風氣盛行，田中國小6月1日正式啟用PU跑道，並配合彰化縣政府開放校園，希望讓學生有更好的運動環境，也提供民眾更完善的運動空間，鼓勵民眾可以踴躍到學校運動。

田中鎮長洪麗娜表示，田中國小的第一座PU跑道是她當時擔任議員時爭取的，十幾年過去，現在看到耳目一新的場所，但是一定要物盡其用，希望達到用運動來讓教育更加精進，訓練同學體格，並期許推動青銀共融的場區，讓校園除了同學以外，還有長輩，讓他們一起進入校園，讓全民運動普及每個角落。

王惠美宣布，彰化縣自即日起啟動防疫新生活，除了開放215間學校的所有運動場及運動設施給民眾使用，也鼓勵民眾透過運動提升免疫力，提醒民眾進入校園記得勤洗手、戴口罩，保持社交距離，維護大家健康。