影／神來牧場乳羊場　領先全台智能省工生產示範場域

彰化縣是全台肉羊和乳羊生產重鎮，百大青農得主陳國顏領先全台投入「電腦溫控智能省工」飼養乳羊，化解嚴重缺工問題，降低生產成本、提高三倍泌乳量，並和加工廠相結盟，產製優鮮羊乳、羊軋糖、羊奶饅頭，收益倍增、大幅提昇產業競爭力。

▲彰化縣長王惠美參訪神來牧場，體驗現場取羊乳。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.01）

彰化縣長王惠美於今（1）日上午參訪田中鎮陳添進父子經營神來牧場，讚揚牧場配合政府政策，全台領先投入智能省工生產，為彰化縣乳羊產業之先驅者，並期許羊農強化產業職能，縣府也會配合中央政策輔導羊農投入智能化的意願，以符合現代省工省力的飼養環境，提升彰化縣羊乳產業競爭力。

王惠美說，彰化縣乳羊場共計29場，乳羊養頭數計4,526頭，全國佔比率為11.1%，能提供給鄉親很好且營養的羊乳。現在畜牧產業面臨缺工及老年化的問題，需要透過自動化讓畜牧更加有智慧，百大青農陳國顏也非常用心經營，運用自動化減少人力，讓羊隻有更好的環境，產出最好的羊乳，除了提供給國內羊乳工廠加工製作之外，也提供給附近的鄉親飲用，並做成羊軋糖、羊軋餅、羊奶饅頭等，讓鄉親能夠接受更多羊乳相關產品，是青農很好的榜樣。

▲彰化縣乳羊場共計29場，乳羊養頭數計4,526頭，全國佔比率為11.1%。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.01）

第三屆百大青農得主陳國顏說，感謝縣府團隊大力推廣養羊的產業，農業處協助牧場開發自動化羊隻精料餵飼系統，一天可以餵飼很多次，節省約一個人的人力，提高約一成的羊隻產能，可完全取代人力飼養的部分，此外，牧場還有場域降溫設備，採自動控溫，即使天氣炎熱，場域仍可維持在27、28度左右，另外還有電腦化仔羊管理系統，這些是台灣養羊產業第一個使用的設備。

神來牧場陳添進目前為彰化縣田中鎮乳羊產銷班班長，於107年度與農委會及宜蘭大學產學合作，在牧場內建置智能羊隻精料餵飼系統示範場域，此外亦導入電腦化仔羊管理系統、擠乳機自動計算羊隻產乳量及場域降溫等設備，力求以最少的人力來創造乳羊場最大的生產價值，未來更計畫朝向種羊培育育種為目標。