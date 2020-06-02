中正大學開發情緒辨識APP　準確度達八成

心情不好嗎？APP測得到！中正大學電機工程系教授余松年開發了「即時情緒辨識系統」，能應用於心血管疾病患者的居家日常照護，準確度超過八成，目前正與高醫大合作。當病人使用這套系統，不僅能隨時在手機APP上觀察心率和情緒狀態，平時更可透過系統提供的放鬆與呼吸訓練來緩和負面情緒。教授余松年表示，「情緒緊張讓心跳變快，心率訊號產生的波形也會變得比較窄，而心情放鬆則呈現較寬的波形，代表血管放鬆。」當下不一定是在爬山或運動，也可能只是一般日常工作，但因沒有自我察覺正在煩躁、生氣或生悶氣，使得血壓不斷攀升，更提高了危險性。余松年說，手指穿戴心率感測器後，打開中正團隊自行開發的「即時情緒辨識系統」APP，當感測器的光線從指腹進入，就會偵測每一次心臟收縮的血量變化，再透過藍芽把訊號傳輸到系統，並在手機上顯示結果，這些過程只需要先量測短短30秒訊號，準確度超過八成。且系統不只是偵測情緒，更能在察覺病人的負面情緒後，引導病人依指示做呼吸、放鬆的訓練。除了可輔助醫師瞭解心血管病患的情緒狀況，及早做情緒改善，也能便利病患居家自我監測，並依照系統指示做情緒訓練，省下往返醫院的時間，提高訓練效果。由中正大學團隊開發的「即時情緒辨識系統」，不僅去年在科技部「未來科技展」展出頗受好評，也拿下該科技展的未來科技突破獎、最佳人氣技術獎，更有廠商洽談合作意願。目前中正團隊將提供3套設備，給高醫大臨床使用，讓心血管疾病患者居家測試，並依使用者回饋持續優化系統功能及手機APP介面設計。