影／科大餐廚系畢業展　因應疫情激盪創意火花

▲李佳家同學(中)從彰師大附工機械製圖科進入中州科大餐廚系就讀，四年來參賽屢屢得獎，父親李國楨為女兒優異的表現感到驕傲。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.02）

中州科技大學餐飲廚藝系舉辦本學期畢業成果展，今年因應新冠肺炎疫情影響，三個畢業班學生突破傳統以桌菜或百匯用餐模式，改變設計精緻餐盒、個人套餐、中式冷凍調理包，開創不同的餐飲商機，畢業生的家長也專程來參加成果展，親自品嚐自己子弟這四年來的學習成果。

▲進修部餐廚系四年甲班學生現場製作紫蘇涼麵與三角飯團。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.02）

餐廚系四年甲班以「廚藝嶄新 經典重現」為題，展現旺盛企圖心，因班上多位同學歷年來征戰多場比賽，屢屢獲獎，故以其專長布置展台做靜態展示，展現多方才藝，例如：李佳家同學的藝術麵包，呈現個人成長心路歷程；陳俊瑋和劉俊瑋同學的蔬果雕刻，精細雕工，尤其以西瓜雕刻的導師肖像，維妙維肖，令人驚嘆！陳柏宇同學的中餐菜餚展示，傳神逼真。

▲因受疫情影響，學生改變傳統大桌菜方式，設計三層環保精緻餐盒。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.02）

本場成果展以精緻餐盒為設計理念，選用市售可攜式環保三層餐盒，分別盛裝主菜有煙燻舒肥雞胸、照燒雞腿，主食可以享用到日式烤飯糰、酥皮桂圓紫米糕，以及玉子燒、蜜漬蕃茄、黃金小黃瓜、涼拌川耳、揚出豆腐、佃煮黑豆、中華若菜、牛蒡絲等八樣配菜，符合健康養生輕食概念。

此外，選手輪流展演各式上菜秀，如：火焰洋蔥、拔絲地瓜、韓式錶花、水果雕刻，並且邀請貴賓嘗試實作，現場笑聲連連，充滿歡樂氣氛，還有伴手禮所有糕餅甜點均是同學齊心製作，精緻度媲美業界禮盒。

▲餐廚系四年乙班設計以中式年菜品評發表會為畢業展主題，試吃菜餚的冷凍真空調理包為伴手禮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.02）

進修部餐廚系四年甲班，以溫馨五月份為主題，呈現優雅精緻套餐，前菜以手工醉雞捲及酸甜果凍、泡菜、鮮果、海鮮形成豐富口感，有幸福圓滿之意；湯品以眾多新鮮食材與老母雞熬煮並且加入塞滿菇丁的雞翼寶袋，湯頭鮮甜濃郁美味，溫暖入心。

成果展餐廚系四年乙班以中華文化特色營造「乙扇堂」品牌概念，扇同音「善」，代表師生善緣，也同音「膳」，三個字串連起來的涵義是表達餐廚四乙全體學生誠摯地邀請師長一起用膳，在這華麗的廳堂見證他們的成長。